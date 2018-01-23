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‘Erkek gibisin' deyip boşanma davası açtı

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‘Erkek gibisin' deyip boşanma davası açtı
Meryem Ö., kendisine herkesin içinde ‘erkek gibisin’ diyen kocasına boşanma davası açtı. 70 bin lira tazminat isteyen genç kadının iddialarını ise kocası reddetti.
‘Erkek gibisin' deyip boşanma davası açtı ‘Erkek gibisin' deyip boşanma davası açtı ‘Erkek gibisin' deyip boşanma davası açtı

İstanbul Aile Hukuk Mahkemesi’ne dava açan Meryem Ö. üç yıl önce evlendiği eşinin kendisine küçük düşürücü laflar ettiğini belirterek Süleyman Ö.’ye boşanma davası açtı. Meryem Ö. eşi Süleyman Ö.’nün evlendikleri günden beri akraba, arkadaş ortamlarında kendisini küçük düşürdüğünü ileri sürerek, “Eşim evlilik görevlerini yerine getirmiyor. Bana ‘erkeğe benziyorsun. Bana da aileme de yakışmıyorsun. Seninle rezil olmayalım diye sözde evlilik yapıyorum. Böyle yaşayacağız. Beni kendinden uzaklaştırdın.

Herkesin içinde de hakaret etmesi ağrıma gidiyordu bu yüzden de sürekli tartışıyorduk” dedi. Eşinin iddialarını reddeden Süleyman Ö. ise, “Asıl hakaretlere uğrayan benim. Ben evliliğimi kurtarmak için uğraştım. Bana iş arkadaşlarımın yanında, “sen erkek misin?, kaç paralık adamsın, önce koca olmayı öğren, kocalık vazifelerini yerine getir” gibi hakaretler de bulunuyordu. Evliliğimiz kurtulmasını düşünerek çoğu zaman kulak arkası ettim. Ancak bu hakaretleri artınca tartışmalarımız büyümeye başladı. Süleyman Ö. maddi ve manevi tazminat talebinin reddedilmesini isteyerek boşanmak istediğini söyledi. 

Vatan

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