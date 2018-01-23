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İstikamet Kızıl Elma diyen askerin ailesi konuştu

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“İstikamet Kızıl Elma, ailem beni beklemesin” sözleri tüm Türkiye’yi ağlatan Mehmet uzman çavuşun ailesi: Dönmezse de vatan sağ olsun diye konuştu.
İstikamet Kızıl Elma diyen askerin ailesi konuştu
İstikamet Kızıl Elma diyen askerin ailesi konuştu İstikamet Kızıl Elma diyen askerin ailesi konuştu İstikamet Kızıl Elma diyen askerin ailesi konuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan tankçı uzman çavuş 24 yaşındaki Mehmet Kuzu'nun aHaberekranlarında söylediği "İstikamet Kızıl Elma, ailem beni beklemesin" sözleri, Türk askerinin ruh halinin en güzel kanıtlarından biri oldu. Tüm Türkiye'yi duygulandıran o görüntülerin kahramanı Kuzu, ailesinin de gurur kaynağı oldu.

5 kardeşin en büyüğü olan Mehmet Kuzu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliği için Edirne'nin Süloğlu ilçesine gitti. Çocukluktan beri asker olma hayali kuran Mehmet Kuzu, usta birliğinde terhis bıraktı ve önce sözleşmeli er, arkasından da uzman çavuş oldu. 2 yıldır da uzman çavuş olarak hizmet veriyor.

'BİZİM İÇİN DUA EDİN YETER'

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan ailesi, oğullarını TV'de görünce çok heyecanlandıklarını söyledi. 50 yaşındaki baba Cemil Kuzu şöyle konuştu: "Oğlum, vatanına milletine çok bağlı bir insan. Eşimle televizyon izlerken bir anda oğlumu gördük. Söylediği sözler bizi çok duygulandırdı. Oğlum ile gurur duyuyoruz. Operasyona katılan hiçbir Mehmetçiğin ayağına Allah taş değdirmesin. Dönmeyebilir, vatan için herkes şehit olmak istiyor bu çok gurur verici bir şey. En son bir saat önce konuştuk. Yerini söylemedi. Gerekirse biz de gelelim dedim. O da 'Size gerek yok Türkiye olarak bize dua edin' dedi. Rabbim onların yardımcısı olsun."

Anne Ümmühan Kuzu da hislerini "Beklemesinler dediğini duyunca çok duygulandım ve çok gurur duydum. Afrin'i temizlesinler öyle dönsünler. 5 çocuğum var 4'ü erkek. 4'ünü de askere alsalar, gerekirse babalarını da alsalar ben yine beklerim" diye anlattı.

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