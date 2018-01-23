Zeytin Dalı Harekâtı'nda 4. gün! YPG kaçıyor...

7,5 kilometrelik alan teröristlerden temizlendi. Harekâtta yüzde 70-75 oranında millî ve yerli mühimmat kullanılıyor. MİT, hedeflerin belirlenmesi, güncellenmesi ve takibi konusunda destek sağlıyor.

08.00 : Afrin'de akşam saatlerinde internet bağlantısı koptu, radyo yayınları kesildi.

07.40 : Türk ordusu, Reyhanlı'ya atılan roketlerin ateşlendiği Cinderes bölgesini top mermileriyle dövüyor.

07.35 : Rus Kommersant gazetesine konuşan Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi'nden Kirill Semyonov "Moskova'nın Kürtlere hiçbir borcu yok" dedi.

07.30 : Gece yarısı YPG'liler Mare önlerinde ÖSO hatlarını yarmayı denedi ancak çok sayıda pikap araçla gelen teröristler püskürtüldü.



07.20 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekâtı yöneten komutanlardan video konferans aracılığıyla bilgi aldı. Zeytin Dalı operasyonunu yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le görüşen Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı, Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep valilileriyle de bağlantı kurdu.



07.15 : ABD'den Zeytin Dalı açıklamaları gelmeye devam ediyor. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz" dedi.

07.10 : Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin dün girdiği Burseya Dağı'nda gece boyunca silah sesleri kesilmedi, YPG'li teröristlerin dağa hendekler kazdığı ortaya çıktı. Uluslararası haber ajansı Reuters, Burseya Dağı yakınından fotoğraflar geçiyor.

Afrin'in dünya ile bağlantısı koptu

Türk ordusu ve ÖSO güçleri, halihazırda beş ayrı noktadan Afrin'e doğru terör hattını yardı. Afrin'de akşam saatlerinde internet bağlantısı koptu, radyo yayınları kesildi.



Dün girilen Burseya Dağı'nda gece boyunca silah sesleri kesilmedi, YPG'li teröristlerin dağa hendekler kazdığı ortaya çıktı.

TSK’nın Afrin’deki terör hedeflerine havadan ve karadan başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı planlanandan çok daha hızlı ilerliyor. Normal şartlarda 4 günde ulaşılması planlanan hedeflere, teröristlerin kaçmasıyla birlikte 2 günde ulaşıldı. TSK ve ÖSO unsurları, ilerledikleri noktalarda ciddi bir direnişle de karşılaşmadı. Mehmetçik ve ÖSO’nun karadan ilerleyişi sayesinde 3. gününde 7.5 kilometrelik alan terörden temizlendi. Suriye’nin Rasulayn bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir asker hafif yaralandı. Sınırda konuşlu TSK birlikleri, terör hedeflerini ateş altına aldı. Son 24 saatte binden fazla kadın ve çocuğun bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

YERLİ SİLAH

Harekâtta yüzde 70-75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor. Afrin’de terör örgütünün mevzi, sığınak, cephanelik ve araçları gururumuz yerli silahlarla imha ediliyor. Fırtına obüsleri, Cirit füzeleri, hassas güdümlü Kit’ler, PYD ve DEAŞ terör yuvalarını yerle bir ediyor. Operasyona katılan komandolar milli Piyade tüfeği MPT-76’yı kullanıyor. Özellikle yerli İHA’nın kullanılması görüntü ve istihbarat alımında her hangi bir ülkenin engeliyle karşılaşılmasının önüne geçiyor bu sayede de anlık refleksler gösterilebiliyor.

DÜNYA TSK'YA HAYRAN KALDI

Askeri uzmanlar TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği operasyonu değerlendirirken dünya üzerinde bu kadar organize olmuş bir askeri birliğin çok zor bulunduğunu ve normal hızlarının iki katı yol alıyorlar yorumunda bulundular

MİT DE SAHADA

MİT, Zeytin Dalı Harekâtı’nda TSK’ya vurulacak hedeflerin belirlenmesi, güncellenmesi ve takibi konusunda destek sağlıyor. Afrin içinden çekilen görüntüler ve uydu istihbaratını analiz eden MİT, terör örgütünün haberleşme ağını da dinleyerek TSK’ya hedef listesi hazırlıyor. MİT ve TSK, ÖSO birliklerinin harekât içinde yönlendirilmesi ve koordinasyonu konusunda da birlikte çalışıyor. Ayrıca MİT elemanları, terör örgütünün haberleşme ağını da dinliyor ve teröristlerin konuşlandıkları noktaları da sahadaki TSK birlikleriyle paylaşıyor.

HALKTAN BÜYÜK DESTEK

Sınırın sıfır noktasında askerler obüs ve tanklarla nöbet tutarken köylüler de askerlere moral vermek için kurban kesti. Hatay’da bir grup vatandaş Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Afrin operasyonunda görev alan askerlere destek olmak amacıyla konvoy düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaş “Zeytin Dalı Harekatı”na gönüllü asker olarak katılmak için askerlik şubesine ve jandarma komutanlığına koştu.

YENİ CEPHE AZEZ'DEN

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 3’üncü gününde terörist PYD/PKK’nın işgalindeki Afrin’in doğusundaki Azez’den de operasyon başlatıldı. Azez’e komando birlikleri yüklü mühimmatlarla beraber giriş yaprı ve cephelerdeki yerlerini aldı. Komandoların da Azez’e girişiyle TSK bölgedeki konuşlanmasını başlattı.

BURSEYA’DA YOĞUN ÇATIŞMA

TSK’ya ait savaş uçakları, Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı’nda yuvalanan terör hedeflerini vurdu. Terör örgütü, Burseya Dağı’nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez’e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef aldı. Çatışmalar gece boyunca dağın eteklerinde sürdü. Sınırdaki topçular da dağı ateş altına aldı.

Burseya’nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış olacak. Bu arada, sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beldesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tutuyor. ÖSO mensuplarının da araçlarla kamplardan çıktığı, tam yüklü mühimmatlar ile sınır bölgesine gittikleri belirtildi.

SİVİLLERE SALDIRI

PKK’lılar Suriye tarafından Hatay’ın Kırıkhan ilçesine havan mermisi attı. TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş şehit düştü. 2 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Kilis ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesine, operasyon boyunca, toplam 19 roket isabet etti. 17’si Suriyeli 54 kişi de yaralandı. Reyhanlı’da roketlerin isabet ettiği bölgede ise 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yeri hasar gördü.