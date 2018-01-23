23 Ocak 2018 Salı7 C.Evvel 1439
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İstanbullular dikkat! iptal edildi

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İstanbullular dikkat! iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İstanbullular dikkat! iptal edildi İstanbullular dikkat! iptal edildi İstanbullular dikkat! iptal edildi

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,

07:45'teki Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü seferi,

07:50'deki  Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü ve

08:30'daki  Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi. 

BUDO'da ise; 

Saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve

09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30,

Bursa (Mudanya)-Armutlu(İhlas) 09.00,

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve

Armutlu(İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

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