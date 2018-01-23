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Yaralı halde 10 km yürüdü! İlk zile bastı ve...

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Yaralı halde 10 km yürüdü! İlk zile bastı ve...
Isparta'da araçları göl kenarına uçan adam ağır yaralandı. Adam yardım için 10 kilometre yürüdükten sonra bir mahalleye ulaştı...
Yaralı halde 10 km yürüdü! İlk zile bastı ve... Yaralı halde 10 km yürüdü! İlk zile bastı ve... Yaralı halde 10 km yürüdü! İlk zile bastı ve...

Isparta'da göl kenarına uçan araçtaki gençlerden biri hayatını kaybederken, kazadan yaralı kurtulan üniversite öğrencisi arkadaşı ise yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü. Bütünleme sınavı için Yenişarbademli ilçesine gelen öğrenci kazada yaralanırken, ölen arkadaşının cesedi sabaha karşı bulundu.

Kaza, Yenişarbademli-Şarkikarağaç karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde öğrenim gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Meslek Yüksek Okulu (MYO) Ormancılık Bölümüne bütünleme sınavı için gelen üniversite öğrencisi Fevzi Erdal, arkadaşı Kerim E. ile birlikte yola çıktı.

GÖL KENARINA UÇTULAR

Kerim E. yönetimindeki 42 H 8001 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Beyşehir Gölü kenarına uçtu

Feci kazada Kerim E. hayatını kaybederken, Fevzi Erdal yaralandı. Hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Erdal, yardım bulmak için yaklaşık 10 kilometre yürüyerek Yenişarbademli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'ne gitti. Evlerin zillerine basarak ilçe sakinlerine yaralı olduğunu söyleyip 112 Acil Servis'i aramalarını isteyen Erdal bayıldı.  Yaralı adam olay yerine gelen ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, kazada hayatını kaybeden Kerim E. ile yaralı kurtulan üniversite öğrencisi Fevzi Erdal'ın otomobili başka bir öğrenci arkadaşlarından ödünç aldıkları öne sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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