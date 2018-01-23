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ABD`de federal hükümet tekrar hizmete girdi

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ABD`de federal hükümet tekrar hizmete girdi
ABD Başkanı Trump, federal hükümete 8 Şubat`a kadar harcama yetkisi sağlayacak dördüncü geçici bütçe tasarısını imzaladı.
ABD`de federal hükümet tekrar hizmete girdi ABD`de federal hükümet tekrar hizmete girdi ABD`de federal hükümet tekrar hizmete girdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin her iki kanadında onaylanan geçici bütçe tasarısını imzaladı. Son 3 gündür harcama yetkisi bulunmadığı için kısmen “kapalı” olan federal hükümet, bütçe krizinin çözülmesiyle yeniden açıldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Trump’ın federal hükümete 8 Şubat'a kadar harcama yetkisi sağlayacak dördüncü geçici bütçe tasarısını imzaladığı bildirildi.

Tasarı, Cumhuriyetçilerle Demokratların gün içinde uzlaşmaya varması sayesinde önce Senatodan sonra ABD Temsilciler Meclisinden geçmişti.

Ülke tarihinde, hem Senatoyu hem Temsilciler Meclisini hem de Beyaz Saray'ı Cumhuriyetçi Parti kontrol ederken ilk kez kısmen kapanan federal hükümet, Kongre’den geçen geçici bütçe teklifinin Trump’ın imzasıyla yasalaşması sonucu 3 günlük aradan sonra yeniden tamamen hizmete girdi.

BÜTÇE TASARISI, DACA GÖÇMENLERİ İÇİN GÜVENCE VERİLMESİYLE ONAYLANDI

Cumhuriyetçiler ile Demokratların bütçe tasarısı üzerinde anlaşmaya varmasında, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli program için Demokratlara güvence vermesi belirleyici oldu.

McConnell, hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak yeni bütçenin süresi 8 Şubat'ta dolana kadar DACA göçmenleri için çözüm bulunamazsa, bu konuda yeni bir yasal düzenleme için harekete geçeceğini taahhüt etmişti.

3 GÜNLÜK KAPANMANIN ARKA PLANI

Demokratlar, cuma gecesi yapılan bir önceki oylamada bütçe tasarısına destek vermek için DACA isimli programa yönelik belirsizliğin giderilmesini şart koşmuştu.

Buna karşın, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinden geçen ve DACA göçmenleri hakkında herhangi bir madde içermeyen bütçe tasarısında diretmesi, bütçe teklifinin Senatoda reddedilmesiyle sonuçlanmıştı.

Kongrenin son geçici bütçenin süresi 19 Ocak gecesi dolmasına karşın yeni bir bütçeyi onaylayamaması, federal hükümetin hayati olmayan tüm hizmetlerini askıya almasına yol açmıştı.

ÜÇ GÜNLÜK KAPANMANIN MALİYETİ DÜŞÜK

Amerikan federal hükümetinin, Kongrenin bütçe tasarısı üzerinde anlaşamadığı için kısmen kapanmasının ilk iki günü hafta sonuna denk geldi.

Pazartesi günü zorunlu izne çıkarılan yaklaşık 850 bin kamu çalışanın bir günlük aranın ardından işlerine dönecek olması, kapanmanın maliyetinin sınırlı kalmasını sağladı.

Kamu kuruluşlarının yanı sıra kapanan milli parklar ve müzeler, bir günlük aranın ardından ziyaretçilere açılacak.

Öte yandan, New York’un en önemli parklarından Liberty Island gibi bazı parkların hafta sonunda kapalı olmasına karşın pazartesi günü yerel yönetimlerin insiyatifiyle halihazırda açıldığı bildirildi.

BİR ÖNCEKİ 24 MİLYAR DOLARA MAL OLMUŞTU

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her yıl yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son eski Başkan Barack Obama döneminde olmak üzere defalarca kapanmasına yol açtı.

Kongrenin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihlerinde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan 800 bini aşkın kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi bu süre boyunca ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti.

FEDERAL HÜKÜMETİN "KAPANMASI" NE DEMEK?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle arayı kapatması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor.

Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

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