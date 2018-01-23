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Rekabet kızıştı! Emekliler için yarışıyorlar...

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Rekabet kızıştı! Emekliler için yarışıyorlar...
Bankalar emekliler için kıyasıya yarışıyor. Bazıları 450 liraya varan taban promosyon tutarını 600 liraya kadar yükseltti.
Rekabet kızıştı! Emekliler için yarışıyorlar... Rekabet kızıştı! Emekliler için yarışıyorlar... Rekabet kızıştı! Emekliler için yarışıyorlar...

Bazıları da ücretsiz hobi kursu, gençlere bankaya kazandırdığı her emekli için 150 lira ödeme, doğalgaz faturasında indirim, özel hizmet gibi imkanları devreye aldı...

Banka promosyonu hem mevcut emeklilerin hem de yeni emekli olanların yüzünü güldürdü. Emekliler artık maaşlarının yatırıldığı bankadan promosyon alabiliyor, böylece ek gelir elde ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalanan protokol kapsamında emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar hayata geçirdikleri kampanyalarla imkanları artırıyor.

Tutarı maaşa göre 330, 415, 500 liraya yükselten de, otomatik fatura talimatı verenlere taban promosyon tutarına ilaveten ek ödeme yapan da var. Bu kampanyalarda, 450 liraya varan promosyona ek olarak, yeni fatura talimatına 50-150 lira nakit promosyon veriliyor. Bu sayede promosyon tutarı 600 liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca emekli müşteri getiren gençlere bankaya kazandırdığı her emekli için 150 lira veren de, ücretsiz kurs imkanı sunan da bulunuyor. İşte bazı bankaların sunduğu imkanlar:

ÖZEL HİZMET YARIŞI

AKBANK: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Yeni emekliler, ilk maaşlarını Akbank'tan almaları durumunda, anlaşmalı hobi/sanat okullarında 1 ay içinde 4 derslik ücretsiz kişiye özel eğitimden yararlanıyor. Tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıran gençlere de her emekli için 150 lira veriyor. Marka işbirlikleriyle indirimli alışveriş imkanı sunuyor. Kredilerde özel faiz, elektrikte ilk faturanın ödenmesi, doğalgazda 3 ay yüzde 10 indirim gibi uygulamaları da var.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon veriyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, kredilerde ve mevduatta özel faiz imkanı sunuyor, hesap işletim ücreti almıyor.

GARANTİ: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Paramatiklerde özel menü ile maaşları tek tuşla çekme imkanı, kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor.

ING: 450 liraya varan promosyon veriyor. Yeni emeklilere 2 yeni otomatik fatura talimatıyla 600 liraya varan nakit promosyon kazandırıyor. 12 Ağustos'tan itibaren maaşını ING'den almaya başlayan emeklilere, 1 yeni fatura talimatına 50, 2 yeni otomatik fatura talimatına 150 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan promosyon veriyor. Kredi kartları için yıllık ücret almıyor, mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

TEB: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Kredi kartından 2 otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ilave 50 lira bonus veriyor. Çağrı merkezi ve internetten yapılan işlemlerde ücret muafiyeti sunuyor.

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