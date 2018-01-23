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Bir destek açıklaması da Katar'dan

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Bir destek açıklaması da Katar'dan
Katar Dışişleri Sözcüsü el-Hatır, Türkiye'nin Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı"nı, ülkenin ulusal güvenliğiyle ilgili meşru kaygılarından dolayı gerçekleştirdiğini belirtti.
Bir destek açıklaması da Katar'dan Bir destek açıklaması da Katar'dan Bir destek açıklaması da Katar'dan

Katar haber ajansı QNA'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatır'ın açıklamalarına dayandırdığı haberde, "Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve sınır güvenliğiyle bağlantılı meşru kaygılarından ötürü ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Terör saldırılarına maruz kalan Türkiye'nin, ulusal güvenliğini koruması konusundaki çalışmalarını desteklediklerini belirten Hatır, bu konunun uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesiyle (üye ülkelerden birine silahlı saldırı olması durumunda meşru savunma hakkını kullanabileceği) garanti edildiğini dile getirdi.

NATO üyesi Türkiye'nin bölgede her zaman bir denge ve istikrar unsuru olduğuna dikkati çeken Hatır, Katar olarak Türkiye'nin, sivillerin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki hassasiyetine güvendiklerini kaydetti.

DEAŞ'a karşı verilen savaşta sona yaklaşıldığını, bu nedenle de Suriye krizinde rol oynayan tüm tarafların kalıcı çözümler bulması gerektiğini belirten Hatır, bu çözümlerde adaletin tesisi ve Suriye halkına karşı suç işleyenlerin cezalandırılması konularının dikkate alınmasını istedi.

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