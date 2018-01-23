Yabancı basın haber ve analizleriyle bölgedeki sıcak gelişmeleri takip ediyor. Dün onlarca basın mensubu TSK’ya ait tankların sınırdan Afrin’e geçişini görüntüledi.
23 Ocak 2018 Salı7 C.Evvel 1439
- Süper kamyon yola çıktı, görenleri şaşırttıAnneye devletten maaşNokia'nın sürprizi 5 kameralı telefon!Dev satın almada önemli gelişme! Vestel'e şokGördükleri manzara karşısında dehşete düştüler!Bir mesaj daha: En güzel gün henüz gelmedi!Tüketici güven endeksi açıklandıAziz Yıldırım talimatı verdi! 'Bulun onları'Savunmanın 'Hızır'ı patlatma testinden geçtiYaşlıya evde ödeme
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:47 Güneş 08:16 Öğle 13:22 İkindi 15:53 Akşam 18:16 Yatsı 19:39
- 9°C Adana
- 7°C Adıyaman
- 0°C Afyon
- 27°C Ağrı
- 6°C Amasya
- 3°C Ankara
- 14°C Antalya
- 27°C Artvin
- 6°C Aydın
- 4°C Balıkesir
- BIST: 117.779 0.46
- Altın: 163,157 0.74
- Dolar: 3,7966 0.48
- Euro: 4,6427 0.48
Dünyanın gözü Afrin'de!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsrail, Pence'den yerleşkeler için yardım istediKnesset sözcüsü Yuli Edelstein, ABD Başkan Yarıdmcısı Mike Pence’den Batı Şeria'da sanayi bölgesini kurmak için yardım istedi.
İngiliz Genelkurmay Başkanı: Suriye savaşı...İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nik Carter, kendilerinin Rus ordusunun gelişiminin gerisinde kaldıklarını ve bunu yakalamaları gerektiğini ifade etti.
Bir mesaj daha: En güzel gün henüz gelmedi!ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile İsrail'de sizin güçlü liderliğinizin, ABD ile ona en yakın müttefikinin en güzel günleri henüz gelmedi" dedi.
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde depremAmerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, Endonezya'nın Java bölgesinde şiddetli bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Mattis Endonezya’daABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Endonezya ziyareti çerçevesinde Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu ve Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler!
- Robotu işten kovdular!
- Kasadaki o kız neler yapmış neler..
- Türkiye'nin Umut'undan acı haber!
- Özel Harekat devreye girdi! Ailesi arayıp...
- Yaralı halde 10 km yürüdü! İlk zile bastı ve...
- ‘Erkek gibisin' deyip boşanma davası açtı
- Marmaris'ten Mehmetçiklerimize 1 ton bal
- Yaşlı teyzenin Erdoğan sevgisi
- Budist kadın Kayseri'de müslüman oldu! İsmini...
- Her şeyini kaybeden kadın yürekleri dağladı
- Sonunda muradına erdi!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.