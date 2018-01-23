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İki eski vekile şok! 109 bin liralık icra

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İki eski vekile şok! 109 bin liralık icra
Meclis Başkanlığı, milletvekillikleri düşürülen iki HDP’li Tuğba Hezer Öztürk ile Faysal Sarıyıldız’dan toplam 109 bin 782 lira alacak için icra süreci başlattı.
İki eski vekile şok! 109 bin liralık icra İki eski vekile şok! 109 bin liralık icra İki eski vekile şok! 109 bin liralık icra

Haklarında yakalama kararı olan ancak yurtdışında bulunan iki HDP’liden, TBMM üyelikleri sona erinceye kadar Meclis’e devam etmeden aldıkları maaşlar isteniyor.

'HAKSIZ ÖDEME' TESPİTİ

TBMM Genel Kurulu’nda “Kürdistan” dediği için 12 bin lira para cezası alan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in maaşındaki kesintinin ardından Meclis tarihinde bir ilk daha yaşandı. Meclis Başkanlığı, iki HDP’linin yurtdışında bulunup Meclis’e gelmedikleri gün ile milletvekillikleriyle ilgili düşürme kararı alıncaya kadar geçen sürede aldıkları maaşları hesapladı. Eski Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk için Ekim 2016’dan 14 Temmuz 2017’ye kadar 115 bin 765 lira 55 kuruş ‘haksız ödeme’ tespiti yapıldı. Alacağın 50 bin 374 lira 26 kuruşu, ‘devamsızlık’ tespiti yapıldığı günden itibaren emanete alınan banka hesabından tahsil edildi. Kalan 65 bin 391 lira 29 kuruş için tahsilat süreci başlatıldı. Eski Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’a da Ekim 2016’dan 14 Temmuz 2017’ye kadar 94 bin 765 lira 11 kuruş fazla ödeme bildirimi yapıldı. Öztürk’e çıkarılan alacağın da aynı şekilde 50 bin 374 lira 26 kuruşu emanetteki hesaptan tahsil edildi. Kalan 44 bin 390 lira 85 kuruş için tahsilat süreci başlatıldı. 

İki eski vekilin adreslerine 4 ay önce borç bildirimleri gönderildi. Meclis Başkanlığı ayrıca iki siyasetçinin ev adresleri ile banka hesaplarıyla ilgili icra sürecini de başlattı. Toplam 109 bin 782 lira ödenmezse haciz yapılacak. 

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