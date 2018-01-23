'Taşeron işçide yaptığımız çılgınlık'

Bakan Sarıeroğlu, kadroya alınanların sayısını da açıklarken, "Bu yaptığımız çalışma bir çılgınlıktır" dedi.

Taşeron düzenlemesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerini ve merkezi bütçeyle düzenlenen kurumların dikkate alındığını vurgulayan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Bu düzenlemede biz, asıl iş, yardımcı iş ayrımı yapabilirdik yapmadık, sözleşmeli personel yapılabilirdik, yapmadık, kıdem şartı koyabilirdik koymadık. Deneme süresi ve eğitim seviyesi şartı getirebilirdik getirmedik. Biz büyük bir çılgınlık yapıyoruz bunu açıklıkla ifade edeyim. Bu yaptığımız 1 milyon 20 bin kişiyle ilgili çalışma bir çılgınlıktır. Çünkü şu anda kamudaki kadrolu işçi sayımız 100 bin, belediye şirketlerinden çalışan işçi sayısı 90 bin. Orada 190 bin kişi duruyor, biz ise yaptığımız düzenlemeyle toplamda 1 milyon 20 bin kişiyi kamuya alıyoruz. Yaptığımız çalışmanın büyüklüğünü bilmenizi istiyorum."

TAŞERON KADRO KARMAŞASINA SON VEREN AÇIKLAMA

"Bazı kesimler, aracı firmanın bile olmadığı yerde çalışanlara propaganda yaparak sanki onlara kadro verilmesi gerekiyormuş da biz vermemişsiz gibi bir hava oluşturuluyor." diyen Sarıeroğlu, böyle bir şeyin mümkün olmadığını, kadro düzenlemesinden yararlanmak için öncelikle ortada aracı bir şirket olması gerektiğini bildirdi.

TAŞERON İŞÇİDE KADRO SÜRECİ

Taşerona kadroda başvurular sona erdi. Hak sahiplerinin ilanının 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleştirilmesinin 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarih aralıklarında yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.