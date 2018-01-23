Onu unutmadı: "Kardeşim için" deyip..

Suriye El Bab'da DEAŞ'a karşı 24 Ağustos 2016'da başlayan ve 216 gün süren Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Eskişehirli Uzman Çavuş Melih Özcan unutulmadı. Özcan'ın çocukluk ve silah arkadaşı olan Uzman Çavuş Mehmet Kızılçay şimdi PYD'li teröristlere karşı yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli. Mehmet Kızılçay dün, Afrin'de teröristlere fırlattığı güdümlü tanksavar füzesinin üzerine şöyle yazıyordu: Şehit Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan için...'
24 Kasım 2016'da sürdürülen Fırat Kalkanı operasyonu sırasında Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit olan Günyüzü Gümüşkonak mahallesinden Uzman Çavuş Melih Özcan, Zeytindalı Harekatı'nda çocukluk arkadaşı tarafından unutulmadı.
"Şimdi görev sırası bende" diyerek Zeytindalı Harekatı sebebiyle Afrin'e göreve giden şehit Melih Özcan'ın çocukluk arkadaşı Uzman Çavuş Mehmet Kızılçay, teröristlere atılmak üzere hazırlanan güdümlü tanksavar füzesinin üzerine "Şehit Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan İçin" yazarak fırlattı.