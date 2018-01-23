24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
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Rus uzman: Afrin'de kazanan taraf Türkiye olacak

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Rus askeri uzman Sivkov, Türkiye'nin Afrin'de Kürt gruplara karşı verilen mücadeleden galip çıkacağını belirtti.
Rus uzman: Afrin'de kazanan taraf Türkiye olacak
Rus uzman: Afrin'de kazanan taraf Türkiye olacak Rus uzman: Afrin'de kazanan taraf Türkiye olacak Rus uzman: Afrin'de kazanan taraf Türkiye olacak

Rusya Füze ve Topçu Akademisi'nden Konstantin Sivkov, Sputnik'e verdiği demeçte, "NATO ülkeleri ile kıyaslanacak olursa, Türkiye en yüksek muharebe hazırlığı seviyesine sahip ülke ve muharebeye manevi ve teknik açıdan en üst seviyede hazır durumda. Ayrıca Türk askeri, ülke topraklarında da teröristlerle mücadele anlamında çok önemli bir deneyime sahip. Elbette Türkler galip gelecek. Bu konuda bir soru işareti yok" dedi.

'ABD, BÖLGEDE KUKLA DEVLETE SAHİP OLMAK İSTİYOR'

Bu arada Sivkov, Suriye topraklarındaki Kürt oluşumların 'ABD üretimi' olduğunu kaydetti.

Sivkov'a göre Kürtler, Washington'un desteğiyle bağımsız bir devlet kurmayı umduğu için ABD odaklı hareket ederken ABD de Kürtler aracılığıyla bu bölgede bir kukla devlet sahibi olmayı amaçlıyor.

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