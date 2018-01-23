Güvenlik zirvesi sonrası açıklama

Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ilgili Başbakan Yardımcıları ile Bakanların katıldığı Güvenlik Toplantısı yapıldı. Toplantının ana teması Afrin operasyonuydu. Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yazılı bir açıklama yaptı. Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye, bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Tam tersine, ülkemizin ayak bastığı her yerde insanlar barış ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, bunun en somut örneğidir. Türkiye'nin öncelikli amacı sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan saygımız da bu operasyonun önemli gerekçeleri arasındadır. Bu ülkedeki Arap, Türkmen, Kürt kardeşlerimizin huzur, güven ve refah içinde bir Suriye’de yaşayabilmeleri için üzerimize düşenleri yapmayı, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun gereği olarak görüyoruz.



OPERASYON BİR ETNİK GRUBA DEĞİL, TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI

Zeytin Dalı Operasyonu, herhangi bir etnik gruba değil, sadece terör örgütlerine karşı yapılmaktadır.Özgür Suriye Ordusu unsurları ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler, Afrin'de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha ederek, güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmektedir.



HASSASİYETİMİZ EN ÜST SEVİYEDE

Terörist unsurlarla sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyetimiz, her operasyonumuzda olduğu gibi burada da en üst düzeydedir. Afrin'i bölücü terör örgütü mensuplarından temizlediğimizde, en büyük teşekkürü bu bölgede yaşayan kardeşlerimizden alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."