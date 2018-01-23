24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
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FETÖ davasında flaş isim beraat etti!

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Atiker Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan, FETÖ terör örgütünün şifreli haberleşme programı bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.
FETÖ davasında flaş isim beraat etti!
FETÖ davasında flaş isim beraat etti! FETÖ davasında flaş isim beraat etti! FETÖ davasında flaş isim beraat etti!

Atiker Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle yargılandığı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, ilk duruşmada beraat etti. 

Atiker Konyaspor Başkanlığını yürütürken geçen yıl 21 Ağustos'ta Cumhuriyet Başsavclığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifade veren Ahmet Şan, 1 gün sonra görevinden istifa etti. Şan hakkında, Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle dava açıldı. İddianamede, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı HSK ve Bakanlık Muhabere Bürosu tarafından hazırlanan evrakta, Ahmet Şan'ın Genel Müdürlüğünü yaptığı Kombasan Holding'e ait, sonu '6002' biten telefon hattını kullandığı kaydedildi. İddianamede, telefon hattında 'ByLock' görüşme içeriklerine rastlanmadığı, fakat hattan 'ByLock' programına giriş yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Telefon hattının HTS kaydı sorgusunda ise MSISDN'de (ByLock programına giriş kayıtları) yapılan incelemede, 03- 21 Eylül 2014 tarihleri arasında 13 kez, sonu 137 ile biten hedef IP'ye (ByLock programı) bağlantı yapıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında, Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Şan'ın kullandığı aynı cep telefonunda yapılan incelemede ise 'ByLock'a ait veriye rastlanılmadı. 



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı, iradeleri dışında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock IP'lerine yönlendirilmiş olan, 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısı listesinde de Şan'ın numarası yer aldı.  

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA MAHKEMEYE GELDİ 

Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ​'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle yargılanan Ahmet Şan, bugün yapılan ilk duruşmaya eşi ve çocuklarıyla birlikte geldi. Şan, savunmasında 'ByLock' programını yüklemediğini ve daha önce verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı, telefonunda 'Bölge imamları abileri, ablaları meydanlara inin, demokrasinin yanında olduğunuzu gösterin herkese. Kamufile edinin' diye  bir mesaj olduğunu söyledi. Şan, bunun üzerine öyle bir mesajı hatırlamadığını, bir haber sitesine ait olabileceğini söyledi. 

Mahkeme heyeti, Ahmet Şan'ın,  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı, iradeleri dışında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock IP'lerine yönlendirilmiş olan, 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısı listesinde yer aldığı için beraatine karar verdi. 

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