Robinho Sivas'ta! 'Soğuk havaya rağmen...'

Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Brezilyalı futbolcu Robinho'yu, kırmızı-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Brezilyalı yıldız oyuncuya, kalabalık bir taraftar grubu meşale yakarak tezahüratlarıyla destek oldu. Taraftarlar Robinho'ya çiçek verdi.

Robinho, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bana anlatılan projeden oldukça etkilendim. Benim için çok doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Beni buraya karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Soğuk havaya rağmen buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla kulübe gitmeyi bekliyorum." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, Sivas'a gelmeden önce, Sivasspor'da teknik direktörlük yapan Roberto Carlos ve kırmızı-beyazlı ekibin formasını giyen Cicinho ile görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Robinho, "Tabii ki konuştum, onlar benim arkadaşlarım." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından Sivasspor atkısıyla poz veren ve taraftarları selamlayan Robinho, daha sonra bir araca binerek kulüp tesislerine hareket etti.

Brezilyalı futbolcu için saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.