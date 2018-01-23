24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
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ÖSO'dan son dakika açıklaması: Orayı aldık!

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ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın desteğiyle Afrin'in batısındaki El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı.
ÖSO'dan son dakika açıklaması: Orayı aldık!
ÖSO'dan son dakika açıklaması: Orayı aldık! ÖSO'dan son dakika açıklaması: Orayı aldık! ÖSO'dan son dakika açıklaması: Orayı aldık!

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK destekli ÖSO, Afrin'in batısından sürdürdüğü operasyonda Cinderes beldesinin El Hammam köyünü ve çevre tepeleri terör örgütü PYD/PKK'dan aldı.

Cinderes bölgesi, PYD/PKK’nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olmasının yanında, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyen safhaları açısından Cinderes bölgesindeki gelişmeler önem arz ediyor. 

ÖSO ve TSK, Afrin'in batısı, kuzeyi ve kuzeybatısından başlatılan operasyonda, ilk 4 günde toplam 14 noktayı ele geçirmişti.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

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