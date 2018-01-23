24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
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Beşiktaş'a şok! Yıldız isim icra takibi başlattı

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Beşiktaş'a şok! Yıldız isim icra takibi başlattı
Beşiktaş'ın geçen sezon Porto'dan kiraladığı Kamerunlu golcü Aboubakar'ın icra takibi başlattığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'a şok! Yıldız isim icra takibi başlattı Beşiktaş'a şok! Yıldız isim icra takibi başlattı Beşiktaş'a şok! Yıldız isim icra takibi başlattı

Siyah beyazlı kulübün finansal tablolar ile ilgili KAP'a yaptığı açıklamada Kamerunlu oyuncunun 252 bin 137 Euro tutarındaki alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlattığı belirtildi.

İşte yapılan bilgilendirme:

"İstanbul 33. İcra Müdürlüğü'nün 2017/33296 E. sayılı dosyası ile alacaklı VINCENT ABOUBAKAR tarafından Şirket aleyhine 252.137 Avro tutarındaki alacağın tahsili talebiyle icra takibi başlatılmıştır. Takip kesinleşmiştir. Şirket finansallarında ilgili dava ile ilgili karşılık bulunmaktadır." İfadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Adriano'nun menajerine ödenmesi gereken 300 bin Euro'nun ödenmemesi sebebiyle CAS'a dava açıldığı öğrenildi.

İşte yapılan bilgilendirme:

"Futbolcu Adriano Correira Claro'nun menajeri FPA Fairplay Agency Ltd. ile imzalanan temsilcilik sözleşmesi gereğince Şirket tarafından ödenmesi gereken 25 Ağustos 2016 vade tarihli 300.000 Avro bedelli ilk menajerlik ödenmemiş olması nedeniyle Şirket aleyhinde CAS nezdinde 31 Ekim 2016 tarihinde dava açılmıştır. Sözleşme gereği, ödemelerden birinin vade tarihinde ödenmemesi halinde bakiye bedelin derhal muaccel geleceği düzenlenmektedir. Bu nedenle davada menajer tüm sözleşme bedeli olan 740.000 Avro talep edilmektedir.

24 Mart 2017 tarihli CAS kararına göre, söz konusu temsilcilik ücretinin 26 Ağustos 2016 tarihinden itibaren işleyecek yıllık %10 faizi ile ödemesine karar verilmiştir. CAS tarafından ayrıca, davaya ait masraf dağılımı 31.08.2017 tarihinde iletilmiş olup buna göre şirketin davacıya 13.641 CHF' yi 30 gün içerisinde ödemesine karar verilmiştir. UEFA tarafından 17.05.2017 tarihinde Kulübe gönderilen yazıda, Kulüp aleyhine İsviçre İcra Dairesinden karar istinaden takip başlatıldığı ve bu takip kapsamında Kulübün UEFA'dan olan alacaklarından 1.290.000 CHF'ye haciz konulduğu bildirilmiştir. Söz konusu bedel bu aşamada Kulübe ödenmeyecek olup UEFA tarafından icra dairesinde depo edilecektir. Bahsi geçen borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır"

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