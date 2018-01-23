Rusya'dan S-400 ve Afrin açıklaması

Türkiye'ye satılacak S-400 füze savunma sistemlerinin Türk hava sahasını korumak için gerekli olduğunu söyleyen Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, S-400 sevkiyatının Afrin'deki durumu etkilemeyeceğini belirtti.
Rus basınına demeç veren Klintseviç, "Türkiye'ye sattığımız S-400'ler, Türk hava sahasının güvenliğini sağlayacak. S-400'ler Afrin'deki durumu hiçbir şekilde etkilemeyecek" dedi.
Rus senatör, S-400'lerin bugün eşsiz, dünyanın en iyi ve en kusursuz sistemi olduğunu sözlerine ekledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Moskova’nın, Türkiye ile imzalanan sözleşmeden sonra S-400 füze savunma sistemlerinin satışı için Ortadoğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri ile de müzakereler gerçekleştirdiğini söyledi.