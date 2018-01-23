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ÖSO'nun Kürt komutanı: Sabırsızlıkla bekliyorlar

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ÖSO'nun Kürt komutanı Azad Şabo, Afrin'deki Kürtlerin terör örgütü PYD/PKK'dan kurtulmayı sabırsızlıkla beklediğini, halkın örgütün ihlallerinden bıktığını söyledi.
ÖSO'nun Kürt komutanı: Sabırsızlıkla bekliyorlar
ÖSO'nun Kürt komutanı: Sabırsızlıkla bekliyorlar ÖSO'nun Kürt komutanı: Sabırsızlıkla bekliyorlar ÖSO'nun Kürt komutanı: Sabırsızlıkla bekliyorlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Kürt komutanı Azad Şabo, Anadolu Ajansı'na (AA) Afrin'deki Kürtlerin terör örgütü PYD/PKK'dan kurtulmayı sabırsızlıkla beklediğini, halkın örgütün ihlallerinden bıktığını söyledi.

ÖSO'nun saldırı tugayı komutanlarından ve Ceyşul Nıhbe'nin (Seçkin Ordu) Sözcüsü Şabo, operasyon bölgesindeki AA muhabirlerine Afrin'de cephe hattından gönderdiği ses kayıtlarında, "Biz Kürt'üz. Savaşçıyız. PKK’ya karşı savaştık. Onlar Kürt halkını temsil etmezler. Bizim Kürt halkı olarak hiçbir etnik grupla sorunumuz yok." diye konuştu.

PKK KANDIRMAYA ÇALIŞTI

Şabo, Afrin'de 12 yıl yaşadığını belirterek, "2011 yılında PKK Kürt bölgelerine gelerek halkı kandırmaya çalıştı. Ancak halk onların hain ve rejim ile iş birliği içerisinde olduğunun farkına vardı." dedi.

2012 yılında rejime karşı ilk askeri grubu kurduklarını anlatan Şabo, "PKK bize gelerek onların saflarına katılmamızı istedi. Ama biz onların hain olduğunu bildiğimiz için o yılın sonunda onlarla çatışmaya girdik. Tel Aran bölgesinde PKK ile çatıştık ve onları bölgemizden uzaklaştırmayı başardık." ifadelerini kullandı. 

Afrinli Kürtlerin, Kürt unsurlarının ÖSO ile gelmesini sabırsızlıkla beklediğine dikkati çeken Şabo, "Afrin'de halk örgütten kurtulacağı günü iple çekiyor. Afrinliler örgütün ilçedeki ihlallerinden ve zorla silah altına alma uygulamalarından bıkmış durumda. Örgüt insanların özgürlüğünü çaldı. DEAŞ gibi, kim bir laf ederse tutukluyor. Halka baskıyı arttırıp, kızları bile zorla silah altına almaya başlayınca, bölgedeki Kürtlerin zulmü başladı." diye konuştu.

"İNŞALLAH KAMIŞLI'YA KADAR GİDECEĞİZ"

Şabo, Afrin’de Arap ve Türkmenlerin bulunduğuna işaret ederek, "Tamamı Kürt değil. Oradaki herkes PKK’dan kurtulmayı bekliyor. Afrinli Kürtler PKK’ya destek vermiyor. Ama orada onların kontrolünde yaşamaya mecburlar. Afrin'de ele geçirdiğimiz bölgelerdeki insanlar, onları PKK’nın zulmünden kurtardığımız için bizi sevgiyle karşılıyor." dedi.

Afrin'deki terör örgütlerine yönelik harekatın ilerlemesi ile daha güzel günler göreceklerinden emin olduğunu belirten Şabo, "Rejim ve DEAŞ ile savaştık, şimdi de PKK zulmüne karşı mücadele ediyoruz. Çok şükür Afrin'den başladık. İnşallah Kamışlı'ya kadar gideceğiz." diye konuştu.

Şabo'nun TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin operasyon bölgesinden sosyal medyada yer alan görüntüleri büyük ilgi görmüştü.  Muhalifler tarafından paylaşılan görüntüde Afrin halkına önemli mesajlar gönderen Şabo, "Bizler topraklarımızı PKK çetelerinden temizlemek için geliyoruz. Afrin'i özgürleştirmek için geliyoruz. Halkımız rahat olsun, bizler bölgemizi terör örgütünden kurtarmak için geliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 
Şabo, PYD/PKK'nın Afrin topraklarındaki işgaline son vereceklerinden emin olduklarını söylemişti.

TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

TSK, 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını duyurmuştu.  Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Harekatın ilk 4 gününde Afrin'in batısı, kuzeyi ve kuzeybatısından ilerleyen TSK ve ÖSO, toplam 14 noktayı terörden temizledi.  Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, aynı zamanda Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkma hedefi için de Afrin'i önemsiyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

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