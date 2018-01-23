24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
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MHP'den sert tepki! Kripto ırkçı PKK severler

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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, terör örgütü PKK'ya ses çıkarmayanların, Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef almalarının, PKK propagandasından başka bir anlam taşımadığını söyledi.
MHP'den sert tepki! Kripto ırkçı PKK severler
MHP'den sert tepki! Kripto ırkçı PKK severler MHP'den sert tepki! Kripto ırkçı PKK severler MHP'den sert tepki! Kripto ırkçı PKK severler

Akçay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı bazı malum isimlerin harekete geçtiğini ve algı operasyonu yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın psikolojik boyutunda, bu algı girişimiyle mücadelenin şart olduğunu belirten Akçay, bugünlerde kendilerine "yurttaş girişimi” adını veren bir güruh tarafından milletvekillerine gönderilen mektubun kamuoyuna yansıdığını anımsattı.

Akçay, "Kıymetleri kendinden menkul kimi aydın müsveddeleri, her dönem çıban başı olan kimi sanatçı, siyasetçi, akil, hukukçu görünümlü, aslında kripto ırkçı PKK severler, bir ihanet mektubunun daha altına imza atmışlar." dedi.

Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sözde aydınlar, PKK'nın propaganda diliyle yazılmış, ellerine tutuşturulmuş bu mektupta, Türkiye'nin bekasını tehdit eden terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'nun durdurulmasını istiyorlar. Kendilerine 'yurttaş' diyen bu güruh, Türkiye'nin sınır güvenliğine ve bekasına yönelik tehdidi bertaraf etmeye yönelik girişimlerine karşı çıkmakta, terör örgütü PYD/YPG'ye karşı vatandaşlarını ve vatanın güvenliğini savunan devletimizi terör örgütüyle diyaloğa davet etmektedirler.

Onlara göre, 'Afrin'de konuşlanan PYD/YPG teröristleri ülkemizi tehdit etmiyormuş. Bu nedenle operasyonlar durdurulmalıymış.' Sanırsınız ki bahsettikleri örgüt Kanarya Sevenler Derneği. Bu mektubu gönderenler mütareke döneminin müstemleke zihniyetinin artıklarıdır. Bunlar günümüzün mandacılarıdır.

PKK'ya ses çıkarmayanların, PKK'nın katliamlarına göz yumanların, güvenlik güçlerimizin Zeytin Dalı Operasyonu'nu hedef almaları PKK propagandasından başka bir anlam taşımamaktadır. Bu dil Kandil dilidir. Bu dil ihanet dilidir."

-"Vatan bekasına karşı muhalefet edilmez"

Sözde aydınlarla birlikte birtakım siyasilerin sosyal medya hesaplarından adeta bir kara propaganda başlatıldığını ve bunların devleti katillikle suçladığını kaydeden Akçay, "Bunlara karşı Türkiye Ermeni Patrikliğinden Mehmetçiğimize dualar edilen bir açıklama yayınlandı. Ermeni Patrikliğinin bu açıklamasını gururla takip ettik, kendilerine şükranlarımı ve hürmetlerimi sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Vatan bekasına karşı muhalefet edilmez. Bunun adına muhalefet değil ihanettir." diyen Akçay, herkesin aklını başına alarak, bu milli mesele etrafında kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Akçay, Türk aydınına düşen görevin; Afrin operasyonunda kahramanlar destan yazarken onları anlatmak, onların tercümanlığını yapmak olduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külük'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "gazilik" ünvanı verilmesine yönelik hazırladığı kanun teklifiyle ilgili sorusu üzerine Akçay, "Teklifi görmedim, hakkında bilgim yok. TBMM'ye geldiğinde değerlendiririz." dedi

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