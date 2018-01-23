Afrin'den bir acı haber daha!

Zeytin Dalı Harekatı'nda Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu.



Evli olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muratdağı'nın Kayseri'deki yakınları, acı haberi askeri yetkililerden alıp, gözyaşına boğuldu.







Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Bozantı Caddesi'nde bulunan Evren apartmanında oturan şehidin eşi Birgül Muratdağı acı haberle yıkıldı.



Şehit Muratdağı'nın geçtiğimiz yaz evlendiği bildirildi. Şehidin bina sakinlerinden Ethem Akbul, "Şehidimizle 1 ay önce konuşmuştum. Bana yakıt parası getirmişti. Çok mazlum ve sessiz bir çocuktu" dedi.



Öte yandan, şehidin baba evininin önünde sağlık ekipleri bekletiliyor.

TSK'DAN AÇIKLAMA!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de şehitle ilgili açıklama yayımladı. Açıklama şöyle:

"Şehit Piyade Uzman Çvş. Mehmet Muratdağı (2015-3591), 20 Kasım 1993 tarihinde Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde doğmuştur. 21.07.2015- 08.11.2015 tarihleri arasında, Dağ Komando Okulu ve EM Dağ Komando Okulu 2’nci Kurs Tb. 2’nci Kurs Bl.K.lığı (Eğirdir/ISPARTA) emrinde eğitimini tamamlamasına müteakip, 09.11.2015 tarihinde 1’inci Komd. Tug. 2’nci Komd. Bl. 1’inci Komd. Kolu 1’inci Komd. Mnv. Unsuru emrine hücum Elemanı olarak atanmıştır. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (2015-3591), evli olup, çocuğu yoktur."