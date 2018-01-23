24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:15Öğle 13:22İkindi 15:54Akşam 18:17Yatsı 19:41
    • 7°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 118.400 0.99
  • Altın: 162,450 0.30
  • Dolar: 3,7705 -0.21
  • Euro: 4,6284 0.17

Afrin'in köyünde sevinç gözyaşları!

»
Afrin'in köyünde sevinç gözyaşları!
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'nın işgalinden kurtarılan ilk köy olan Şenkal'e siviller dönmeye başladı.
Afrin'in köyünde sevinç gözyaşları! Afrin'in köyünde sevinç gözyaşları! Afrin'in köyünde sevinç gözyaşları!

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Beşşar Esed rejiminin 2012 Temmuz ayında PYD/PKK'ya çatışmadan devrettiği Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, iç savaş boyunca terör örgütünün en çok yuvalandığı alanlardan biri olan Şenkal köyünü görüntüledi.

Coğrafi konumu nedeniyle Kilis kent merkezi ve Hatay'ın bazı ilçelerinin yanı sıra İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi için de tehdit oluşturan ilçe ve sınırdaki Şenkal köyü, teröristler tarafından uzun yıllar Amanos Dağlarına sızmak için de kullanıldı. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcıyla beraber teröristlerden temizlenen ilk yerleşim yeri olan köy, Türkiye sınırına yaklaşık 5, Kilis'in Gülbaba Köyüne de yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki köyde ÖSO askerleri 24 saat nöbet tutuyor. Çevredeki bazı yerleşim yerlerinden halen çatışma seslerinin geldiği köyde ÖSO askerleri köylülerin geride bıraktığı eşyaların korunması noktasında da azami gayret gösteriyor.

- Köyde sevinç gözyaşları

Köye, ÖSO güçlerinin denetiminin ardından çevredeki diğer köylerden de göçler başladı.

AA ekibinin köyü görüntülediği sırada 5 çocuğuyla beraber bir traktörün kasasında köyüne dönen Ayşe Mahmud, köyü uzaktan gören bir mevkiye geldiğinde eline aldığı beyaz bir bez parçasını sallayarak topraklarına giriş yaptı.

ÖSO güçlerini görünce gözyaşlarına hakim olamayan Mahmud, askerleri alınlarından öperek teşekkürünü dile getirdi.

Türkiye'ye ve ÖSO güçlerine teşekkür eden Mahmud, askerlerin de yardımıyla beraber traktör kasasındaki eşyalarını yaklaşık bir yıldır ayrı kaldığı evine taşıyıp yerleştirdi.

- Eşi ve 3 oğlu PYD/PKK'nın esiri

55 yaşındaki Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD'nin bölgeye gelmesiyle beraber evlatlarının zorla silah altına alınmak istendiğini söyledi.

Karşı çıktıkları için eşinin ve 3 oğlunun esir olarak PYD tarafından alındığını belirten Mahmud, "Eşim ve oğullarımın akıbetini bilmiyorum. İnşallah onlara da kavuşurum. Onun için dua etmekten başka çarem yok. Şimdiye kadar bazı köylerde yaşamaya çalıştık ama yabanda yaşamak zor oluyor. Buranın da kurtarıldığını duyunca köye gelmeye karar verdik." dedi.

- "Bu teröristler bizi sürekli tehdit ediyordu"

Köyüne ulaştığı için yaşadığı mutluluğu dile getiren Mahmud, şöyle konuştu:

"Bizim için Arap, Kürt, Türk hepsi bir, hepsi benim evlatlarım. Ama bu teröristler bizi sürekli tehdit ediyordu. Çünkü bize hep şunu dediler; ÖSO gelirse Türkiye ile beraber sizi keserler, öldürürler. Buraya gelirken de korktuk ama şu gördüklerimiz bizi çok duygulandırdı. Allah Türkiye'den de Recep Tayyip Erdoğan'dan da ÖSO'dan da razı olsun."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Müslüman alimlerden Afrin bildirisi: Bütün kalbimizle destekliyoruzMüslüman alimlerden Afrin bildirisi: Bütün kalbimizle destekliyoruzUluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.
'Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti''Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti'Şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ağabeyi Necip Özalkan, kardeşinin koşarak şehadet şerbetini içmeye gittiğini söyledi.
Belediye otobüsüne molotoflu saldırıBelediye otobüsüne molotoflu saldırıMersin'de belediye otobüsüne düzenlenen molotoflu saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Yine yürekler dağlandıYine yürekler dağlandıTSK'dan yapılan açıklamada, 'Ömer Uşağı Kuzeyi bölgesinde bir asker şehit oldu' denildi.
TSK, Afrin'de öldürülen terörist sayısını açıkladıTSK, Afrin'de öldürülen terörist sayısını açıkladıGenelkurmay Başkanlığı: "Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi."
Erdoğan ve Macron'dan Afrin görüşmesiErdoğan ve Macron'dan Afrin görüşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefonda görüştü.
  • "Döktükleri kanın hesabını verecekler"23 Ocak 2018 Salı 22:51
  • Çavuşoğlu duyurdu: Trump görüşmek istiyor23 Ocak 2018 Salı 22:48
  • NATO yetkilisi: Türkiye'ye korkunç bir tehdit var23 Ocak 2018 Salı 22:46
  • PYD/YPG'ye büyük şok! Pentagon duyurdu!23 Ocak 2018 Salı 22:45
  • Hollanda'dan önemli YPG ve Afrin açıklaması23 Ocak 2018 Salı 22:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü23 Ocak 2018 Salı 22:40
  • Afrin şehidi uğurlandı!23 Ocak 2018 Salı 19:50
  • HİSAR-O BTF Tuz Gölü'nde test ediliyor23 Ocak 2018 Salı 19:47
  • Çavuşoğlu'dan açıklama23 Ocak 2018 Salı 19:45
  • Afrin'in köyünde sevinç gözyaşları!23 Ocak 2018 Salı 19:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri