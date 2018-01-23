24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
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Sisi'ye rakip olmuştu ama...

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Sisi'ye rakip olmuştu ama...
Mısır'da martta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sisi'ye karşı adaylığını koyan eski genelkurmay başkanı Annan, ordu tarafından gözaltına alındı.
Sisi'ye rakip olmuştu ama... Sisi'ye rakip olmuştu ama... Sisi'ye rakip olmuştu ama...

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'ye rakip çıkanlardan birinin daha başı belada. Müslüman Kardeşler yönetimini 2013'te deviren eski genelkurmay başkanı Sisi'nin 2014'te seçildiği cumhurbaşkanlığını bir dönem daha uzatmasına bir diğer eski genelkurmay başkanı meydan okudu. İlk turu 26-28 Mart'ta düzenlenecek seçime adaylığını koyan Sami Hafız Anan, ordu tarafından gözaltına alındı.

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