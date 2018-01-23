HİSAR-O BTF Tuz Gölü'nde test ediliyor

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan duyuru ile Hisar-O Orta irtifa Hava Savunma Sisteminin test atışlarının 22 Ocak-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi. Testlerde atış irtifası 14 bin feet olarak belirtildi.



Hisar-A ve Hisar-O Projelerinde ASELSAN ve ROKETSAN başı çekiyor. ASELSAN sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri sağlıyor. ROKETSAN ise füze geliştirme faaliyetlerini üstlendi.



Hisar-O’nun, ilk uçuşlu testi 23 Temmuz 2014 tarihinde, Aksar​ay’da başarıyla gerçekleştirilmişti.





Yüzün Üzerinde Yerli Çözüm Ortağı



Hisar-A ve Hisar-O Projeleri kapsamında sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN sorumluluğunda, füze geliştirme faaliyetleri ise ROKETSAN sorumluluğunda yürütülüyor. TÜBİTAK SAGE, METEKSAN, FNSS, Koluman, Savronik, YALTES, SDT olmak üzere yüzün üzerinde yerli çözüm ortağı ile birlikte devam eden HİSAR Projesinde geçtiğimiz yıl ilk defa dikey atış yapılmıştı.



Hisar-O’nun, ilk uçuşlu testi olan Balistik Test Füzesi atışı, 23 Temmuz 2014 tarihinde, Aksar​ay’da başarıyla gerçekleştirilmiş ve füze, fırlatma aracından başarılı bir şekilde ayrılmış, hesaplanan yörüngesinde kararlı bir şekilde uçarak testi tamamlamıştı



DEFENCE TURK