24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
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Afrin şehidi uğurlandı!

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Afrin şehidi uğurlandı!
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Musa Özalkan'ı Ankara'da devletin zirvesi uğurladı. Erdoğan cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yaptı.
Afrin şehidi uğurlandı! Afrin şehidi uğurlandı! Afrin şehidi uğurlandı!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı. Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde şehit Özalkan için tören düzenlendi.

Afrin şehidi Musa Özalkan için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bakanlar ve milletvekilleri katıldı. 

ERDOĞAN'DAN SERT MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

Öncelikle iki merhumumuza da Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidiğimiz Musa Özalkan, Afrin operasyonundaki ilk şehidimiz. Rabbimiz, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak sizler bilemezsiniz." Şu anda Musa evladımız bizi dinliyor. Çok önemli bir operasyonlar silsilesi içerisinde ordumuz, Mehmetlerimiz bu karda kışta, büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir ırka karşı yapılan operasyon değildir. Bu operasyonu milletimiz, ÖSO ile birlikte kazanacağız. 

Acaba şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke nasıl bakmış, bu ülke nasıl bakmış, buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar bu milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek ve bizi sınırlarımızda taciz eden üç beş tane ipsize, soysuza biz bu sınırlarda soluk aldırmayacağız. Yavrumuz attığı tweetlerle de adeta geleceği okudu. Adeta şehadetten kendisine gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerekeceğini orada bildirdi. Bu millet güçlü. Biz evladımızın bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak kendimiz hallederiz. Onu da yerine getiririz.

Ailesi de zaten onlarla haşrolunacak. Rabbim bizleri de inşallah onlarla haşreylesin. Ben tekrar şehidimize de Lütfi Doğan'a da Allah'tan rahmet diliyorum. 

ERDOĞAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cenaze namazından sonra gözyaşlarını sildiği görüldü.

GAZİANTEP'TEN UĞURLANMIŞTI

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 30 yaşındaki Astsubay Musa Özalkan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Şehidin memleketine uğurlandığı törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman katıldı.

Şehidin cenazesi, törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Ankara'ya gönderildi.

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