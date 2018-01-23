Hollanda'dan önemli YPG ve Afrin açıklaması

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Türkiye'ye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil." dedi.

PARLAMENTODA MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Zijlstra, Hollanda Parlamentosu'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"BU BİR TÜRK-KÜRT ÇATIŞMASI DEĞİLDİR"

Zijlstra, "Bu bir Türk, Kürt çatışması değildir. Bunun Hollanda'da da böyle olmaması gerekir. Kabinede, ülkede gerginliğin tırmanmaması için gereken görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE KENDİNİ SAVUNUYOR, BİZ YPG'Yİ HİÇ DESTEKLEMEDİK"

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın meşru müdafaa hakkını düzenlediği 51. maddesine de atıfta bulunan Zijlstra, "Türkiye'ye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil. Hollanda hükümeti YPG'yi hiçbir zaman desteklemedi. YPG ile PKK arasında güçlü bağlantılar var. PKK ise hem Hollanda hem de Avrupa'ya göre bir terör örgütüdür." ifadesini kullandı.

"KAYGILARIMIZ VAR AMA BU HAREKATI YARGILAMAMIZ DOĞRU OLMAZ"

Hollanda hükümetinin harekatla ilgili kaygıları da olduğunu kaydeden Zijlstra, "Türkiye ile gereken görüşmeleri yapıyoruz. Fakat, Türkiye'nin yaptığı harekat, uluslararası mücadeleye karşı ve yasa dışı değil. Bu durumda harekatı yargılamamız doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

PYD/PKK HOLLANDA'DA BİR CAMİYE SALDIRDI

Hollanda’da terör örgütü PYD/PKK yandaşları Rotterdam'da Geylani Hizmet Vakfı'na bağlı camiye dün gece saldırıda bulundu.



Saldırıda caminin camlarının kırıldığı ve duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı yazıların yazıldığı belirtildi.

2017'DE TÜRKİYE İLE HOLLANDA ARASINDA BÜYÜK BİR KRİZ YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan büyük krizin ardından böyle bir açıklamanın gelmesi, Hollanda'dan Türkiye'ye "zeytin dalı" olarak algılandı.

BÜYÜK BİR BARBARLIK ÖRNEĞİ SERGİLEMİŞLERDİ

Hollanda, 2017'nin Mart ayında, Rotterdam’da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etmişti.

Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk konsolosluğuna girişine izin verilmemiş, diplomatik skandal saatler sürmüştü.

Bakan Kaya sabaha karşı 03.00'ten sonra polis eskortuyla bölgeden ayrılmıştı.