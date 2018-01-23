NATO yetkilisi: Türkiye'ye korkunç bir tehdit var

NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller, NTV'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin Afrin'deki teröristlere yönelik Zeytin Dalı operasyonunu değerlendirdi.

NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, NTV'de Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin terörle mücadelede büyük çabalar sarfettiğini, korkunç bir tehdit altında olduğunu, ve NATO'nun bunu bildiğini belirten Gottemoeller, kendilerinin, özellikle hava savunma sistemleri konusunda Türkiye'ye destek sunduklarını söyledi.

Gottemoeller, sunucu Kilislioğlu'nun ABD'yle ilgili soruları karşısında ise oldukça zorlandı ve kaçamak yanıtlar verdi.

Gottemoeller şunları söyledi:

"TÜRKİYE'YE KORKUNÇ BİR TEHDİT VAR"

NATO, operasyonun ilk anında beri çok net bir şekilde Türkiye'nin güvenlik endişeleri olduğunu söylemiş ve son derece büyük bir terör tehdidiyle mücadele ettiğini belirtmiştir. Türkiye, saldırıların büyüklüğü ve sayısı dikkate alındığında son dönemde terörle en fazla mücadele eden ülke olarak dikkat çekmiştir.

Neyse ki son dönemde, bu saldırıların azaldığını görüyoruz ancak son derece korkunç bir tehdit var.

TÜRK HAVA SAHASININ KORUNMASI KONUSU

Yılardır olduğu gibi, Awacs adı verilen uçaklarla erken uyarı sistemleri çok uzun yıllardır Türk hava sahasında çok etkili. Bu uçakları yıllardır uçuruyoruz.

İspanya ve İtalya da Patriot bataryalarıyla ve Samp T sistemleriyle katkıda bulunmaya devam ediyorlar.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tüm güvenlik endişelerine karşı Türkiye'yle birlikte çalışacağız. Türkiye'nin talep ve ihtiyaçlarına göre birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

AĞIR SORU: TÜRKİYE'NİN RUSYA'YLA İŞBİRLİĞİ YAPMASI NATO'NUN BAŞARISIZLIĞI DEĞİL Mİ?

Sunucu: Size genel resmi sormak istiyorum. Resme baktığınız zaman, ABD gibi çok önemli bir üyesinin, PKK'nın Suriye kolunu desteklediğini ve ağır silahlarla silahlandırdığını görüyorsunuz. Ve bu resmin diğer tarafında da, Türkiye'nin de sınırlarını savunmak için Rusya'yla işbirliği yaptığını görüyorsunuz.

Bu resme baktığınız zaman, bunun NATO'nun bir başarısızlığı olarak görmüyor musunuz?

SORUYA CEVAP VEREMEDİ, GEÇİŞTİRDİ

Gottemoeller: Tabi ki, NATO'nun öncelikle çok büyük bir aile olduğunu anlamak gerekiyor. Ve büyük ailelerde zaman zaman anlaşmazlıklar olabilir. NATO üyelerinin farklı konularda, farklı bakış açıları olabilir. Tabi ki bunları çözmek gerekir. Ancak, Türkiye NATO'nun kurucu üyelerinden biridir. Bunun ne kadar önemli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ve Türkiye'nin NATO'daki rolü, diğer tüm müttefiklerimizden farklı değil. Masada eşit bir yerleri var. Ve NATO'nun karar sürecinde, Türkiye'nin de onayı olmadan karar verilemeyecek bir durum var.

"ÜYELERİN ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZMEK NATO'NUN GÖREVİ DEĞİL"

NATO üyeleri arasında bir anlaşmazlık olduğu zaman, bunu çözmek NATO'nun görevi değil. Ancak tabi ki biz, belki de biz üyelerin bazı anlaşmazlıklarını çözmeye yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Yapabileceğimiz zaman bunu yapıyoruz.

ABD'Yİ SAVUNUYORDU Kİ, SUNUCU GEREKENİ SÖYLEDİ

ABD'li yetkililer birçok farklı şeyler söylüyorlar. ABD'li yetkilileri bu konuda dinlemek çok önemli.

Sunucu: Fakat Türk tarafının da söylediği çok önemli şeyler, gerçekler var, Burada PYD'ye muazzam bir destek olduğu konusunda.

Gottemoeller: Tabi ki haber alma konularında yorum yapmam mümkün değil. Ancak şunu söylemek istiyorum. NATO güvenliğin ne kadar önemli olduğunun farkında. Türkiye'nin meşru endişeleri var ve bunlarla mücadele etmek zorunda farklı şekillerde.