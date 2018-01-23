24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
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Çavuşoğlu duyurdu: Trump görüşmek istiyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Tillerson'la Fransa'da bir araya geldi. Görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu duyurdu: Trump görüşmek istiyor
Çavuşoğlu duyurdu: Trump görüşmek istiyor Çavuşoğlu duyurdu: Trump görüşmek istiyor Çavuşoğlu duyurdu: Trump görüşmek istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Paris'te çok sayıda görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, toplantı kapsamında başkent Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yanı sıra Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, İngiltere'nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitsunari Okamoto ile görüştü.

Çavuşoğlu, ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YARIN TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

TRUMP, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Çavuşoğlu, "Sayın Trump Cumhurbaşkanımız'la görüşmek istiyor" diyerek, görüşme talebinin ABD tarafından geldiğini ifade etti.

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