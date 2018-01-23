Yine yürekler dağlandı

TSK'dan yapılan açıklamada, 'Ömer Uşağı Kuzeyi bölgesinde bir asker şehit oldu' denildi.
24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
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