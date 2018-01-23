Geçen sezon Deportivo formasıyla iyi bir sezon geçiren ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Emre Çolak, antrenmanda neye uğradığını şaşırdı
Deportivo teknik direktörü Cristobal Parralo, Emre'nin antrenmandaki davranışlarını ve performansına tepki gösterdi.
İDMANDAN KOVDU!
İspanyol teknik adam Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovdu.
Cristobal Parralo'nun Emre Çolak'a ikinci bölgeden üçüncü bölgeye gereksiz pas vermesi üzerine sinirlendiği belirtildi.
Daha sonra 26 yaşındaki Emre de soyunma odasının yolunu tuttu.
24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
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Emre Çolak krizi! İdmandan kovuldu!
Geçen sezon Deportivo formasıyla iyi bir sezon geçiren ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Emre Çolak, antrenmanda neye uğradığını şaşırdı
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