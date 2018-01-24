24 Ocak 2018 Çarşamba8 C.Evvel 1439
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Feci ölüm! Silahı yüzüne doğrultup...

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Feci ölüm! Silahı yüzüne doğrultup...
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 27 yaşındaki Mete Serhat Aslantürk, ailesine "Bakın dolu değil" diyerek yüzüne doğrultarak tetiğe çekince tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybetti.
Feci ölüm! Silahı yüzüne doğrultup... Feci ölüm! Silahı yüzüne doğrultup... Feci ölüm! Silahı yüzüne doğrultup...

Olay akşam saatlerinde, Geyve Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mete Serhat Aslantürk, eşi, annesi, kardeşinin evde olduğu sırada duvarda asılı otomatik av tüfeğini alarak, ailesine şaka yapmaya çalıştı. Mete Serhat Aslantürk, ailesinin, 'Doludur bırak şaka yapmayı' uyarılarına rağmen, "Bakın dolu değil" diyerek kısa namlulu dipçikli av tüfeğini yüzüne doğrultarak tetiğe bastı. Tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulan Mete Serhat Aslantürk kanlar içinde yere yığıldı. Ailesi hemen 112 Acil'den yardım istedi. Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mete Serhat Aslantürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mete Serhat Aslantürkün 3 yıl önce evlendiği eşinin hamile olduğu ve annesi, babası ile kardeşinin 3 gün önce oğullarını İstanbul'dan ziyarete geldiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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