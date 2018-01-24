TSK'nın yeni hedefi belli dolu! İşte o kritik yer

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’deki “Zeytin Dalı Harekâtı” çerçevesinde Azez’in yanı sıra üçüncü cepheyi Mare’den Tel Rifat’a doğru açtı. Dün sabah yüzlerce ÖSO savaşçısı Mare cephesinden Tel Rifat’a ilerlemeye başladı. TSK, ÖSO grupları ile birlikte Azez’den Afrin bölgesine açtığı ikinci cepheden de terör örgütü YPG’nin ağır silahlı kuvvetlerinin bulunduğu Parsa Dağı’na doğru ilerlerken şehir merkezinin kuzeydoğusundaki stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nda da kontrolün tamamen ele geçirilmesi için savaş uçakları ve top atışları desteğinde başlatılan yoğun çatışmalar da sürüyor. ÖSO, Afrin’in batısındaki el Hammam köyünü de PYD/PKK’dan arındırdı. Böylece 14 nokta ve köyde tamamen kontrol sağlandı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da harekât kapsamında dün akşam itibariyle en az 260 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Aralıksız vuruluyor

Zeytin Dalı Harekatı’nda dördüncü günde Afrin’e yönelik kara harekâtına hız verildi. Sınırda konuşlanan tank ve topçu atışları, havadan ise F 16 savaş uçakları tarafından sınır hattındaki terör örgütü YPG mevzileri aralıksız vuruldu. TSK destekli ÖSO grupları da vurulan bölgelere doğru ilerleyişini sürdürdü.

BURSEYA DAĞI'NDA ÇATIŞMA

Birlikler, Afrin’e ulaşan ve dağlık bölgede yer alan Kilis-Hatay sınırındaki Bülbül ile Raco kasabalarına doğru engebeli ve dağlık bölge olması nedeniyle dikkatli bir şekilde ilerliyor. Operasyon birlikleri, bir yandan ilerlerken diğer yandan geçiş yollarına döşenen mayın ve tuzakları da temizliyor.

Afrin şehir merkezinin kuzeydoğusundaki stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nda da tamamamen kontrol sağlanması için çatışmalar da yoğun olarak sürüyor. ÖSO dün bölgede ele geçirdiği mevzilerden sis nedeniyle geri çekilmişti. TSK destekli operasyon birlikleri, bölgeye dün sabah üç koldan operasyon başlattı. Operasyona savaş uçaklarının yanı sıra tank ve top atışları ile destek verildi. Bölgede operasyonu izleyen bir grup gazeteci de iki ateş arasında kalırken zor anlar yaşadı.

YENİ HEDEF PARSA DAĞI

Azez’den önceki gün başlatılan ikinci cephe kapsamında harekât, terör örgütü YPG’nin ağır silahlı kuvvetlerinin bulunduğu Parsa Dağı’na doğru da yayılıyor. Havadan ve karadan yapılan bombalamalara karşı koymak amacıyla derin tüneller ve silah depolarının bulunduğu tespit edilen mağaralar dün gün boyu vuruldu. Bombardıman yapıldığı sırada teröristlerin mağaralara girerek korunmaya çalıştığı kaydedildi.

TEL FIRAT'A DOĞRU İLERLİYORUZ

Dün sabah Mare bölgesinden Tel Rifat kasabasındaki YPG hedeflerine yönelik üçüncü cephe de açıldı. Ağır silahlar kuşanan yaklaşık 500’ü aşkın ÖSO grubu, TSK’nın seçkin birlikleri ile Tel Rifat ve Mınnak Havaalanı hattına ilerliyor.

Top atışları Raco bölgesindeki YPG hedeflerine de aralıksız sürüyor. Belirli aralıklarla da F-16 savaş uçakları hedeflere bomba yağdırıyor. Raco’nun Baliya, Kurdo Kurna ile Ömerli köyü ve Kevreker tepesindeki hedefler de savaş uçakları tarafından imha edildi. Gülbaba ve Deliosman köylerinden sınırı geçen TSK destekli ÖSO grupları, Bülbül kasabası Halil köyüne girmek için operasyon başlattı. İlerleyen TSK destekli ÖSO gruplarına karşılık verilmesi üzerine dün bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı.

Afrin’in Cinderes ilcesine bağlı Hammam köyüne de çıkarma yapıldı. Dağlık bölgede yoğun çatışmalar yaşandı. ÖSO, harekât kapsamında Afrin’in batısındaki Cinderes beldesine bağlı El Hammam köyünü de ele geçirdi ve çevre tepeleri terör örgütü PYD/PKK’dan aldı. Cinderes bölgesi, PYD/PKK’nın Hatay’ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olmasının yanında, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda bulunuyor.