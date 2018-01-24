Ortalığı ayağa kaldıran tweet! Ezer geçerim...

Sakarya'da bir genç öldürdüğü hayvanları 'Ben ateş etmem ezer geçerim' notuyla paylaşınca hayvanseverler ayağa kalktı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde aracıyla ezerek parçaladığı tilki ve doğanla fotoğraf çekilerek ‘Ben ateş etmem ezer geçerim’ sözüyle sosyal medyada paylaşan genç, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Gencin tepkilere neden olan fotoğrafları hesabından sildiği görüldü.

Sakarya’da yaşanan vicdansızlık hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Akyazı ilçesinde yaşadığı öğrenilen Ö.D., kendi aracıyla ezerek parçaladığı tilki ve silah ile vurulmuş doğanın fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. Aracının önünde cansız şekilde duran doğan fotoğrafını “Sabah Kuşu bu olsa gerek” açıklamasıyla, üzerinden geçilerek paramparça olmuş tilki fotoğrafını ise “Ben ateş etmem ezer geçerim” notları ile paylaşan Ö.D., Sakarya'daki ve tüm ülke genelindeki hayvanseverleri adeta çıldırttı.

Bunu yapanın ceza alması gerektiğini söyleyen hayvanseverler, paylaşılan fotoğrafların suç teşkil ettiğini söyleyerek, yetkililerden konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istediler.

Öte yandan, Ö.D.'nin gelen tepkiler üzerine paylaştığı fotoğrafları sosyal hesabından kaldırdığı ancak diğer fotoğrafların altına tepkilerin yağdığı görüldü.