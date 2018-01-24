24 Ocak 2018 Çarşamba8 C.Evvel 1439
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ABD'den PYD/PKK itirafı

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ABD'den PYD/PKK itirafı
ABD'de bir panele katılan Ortadoğu uzmanı Michael Doran, ABD'nin Suriye'de yeni bir düzen kurma arayışında Türkiye yerine terör örgütü PYD/PKK ile çalışmasını eleştirdi.
ABD'den PYD/PKK itirafı ABD'den PYD/PKK itirafı ABD'den PYD/PKK itirafı

ABD'de bir panele katılan Ortadoğu uzmanı Michael Doran, ABD'nin Suriye'de yeni bir düzen kurma arayışında Türkiye yerine terör örgütü PYD/PKK ile çalışmasını eleştirerek, "Barack Obama döneminden itibaren PYD'nin PKK'dan farklı bir şey olduğu söylendi. Kendimizi kandırıyor olmalıyız. Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız." dedi.

SURİYE POLİTİKAMIZ YANLIŞTI

Washington merkezli Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türkler, Kürtler ve Suriye'de Yeni Bir Düzen Arayışı" başlıklı panel, Hudson Enstitüsü Kıdemli Ortadoğu Uzmanları Michael Doran ve Eric Brown'ın katılımıyla gerçekleştirildi.Türkiye'nin Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı"nın masaya yatırıldığı panelde Doran, ABD'nin yanlış bir Suriye politikası izlediğini belirtti.

KENDİMİZİ KANDIRIYORUZ

"Kendimizi kandırıyor olmalıyız"Doran, "Şu anda PYD/PKK konusu, Türkiye ile ABD arasındaki en önemli sorunların başında geliyor. Eğer bu sorun ortadan kalksa birçok şey daha kolay olurdu. Barack Obama döneminden itibaren PYD'nin PKK'dan farklı bir şey olduğu söylendi. Kendimizi kandırıyor olmalıyız. Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız." değerlendirmesini yaptı.ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarını, Türkiye'nin hayati çıkarlarını göz önünde bulundurmadan değerlendirmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Doran, "Türkiye bölgedeki en önemli ortaklarımızdan biri. Eğer Türkiye'yi yabancılaştırırsak durum daha da kötüye gidebilir. Barack Obama'nın son derece kısa vadeli yaklaşımından bugün stratejik bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Bizim bugünkü ikilemimiz budur." diye konuştu.- "Suriye'de PKK'yı silahlandırdı"Doran şunları söyledi:"Obama Suriye'de DEAŞ'ı yenmek için Türkiye'deki ayrılıkçı terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile çalışmayı tercih etti ve bunu Ankara'dan gelen tüm ikazlara rağmen yaptı. Burada kelime oyunu yapmayacağım: Suriye'de PKK'yı silahlandırma kararı aldı ve bunun ciddi sonuçları oldu."PKK'nın İran ve Rusya ile iyi ilişkileri olduğunu anlatan Doran, ABD'nin Suriye'den ayrılması durumunda PYD/PKK'nın otomatik olarak İran ve Rusya'ya doğru kayacağını savundu."Suriye'de kalmaktan başka seçeneğimiz bulunmamaktadır ve biz Suriye'nin geleceğindeki tek ve en önemli parça olmayan bir unsuru tek ortağımız olarak seçtik. Halbuki diğer ortaklarla da çalışmalıyız. Eğer diğer ortaklarla da çalışmazsak Türkleri yabancılaştıracağız." diyen Doran, ABD'nin Türkiye ile Suriyeli Kürtler arasında arabulucu olmaktan başka seçeneğinin kalmadığı, aksi halde sahada tüm hareket alanının Moskova'ya kalacağı görüşünü dile getirdi.- "Ankara'ya karşı dürüst olmadık"Michael Doran ayrıca, "Türkler, 'Obama bize PYD'nin Fırat'ın batısına geçmeyeceği sözünü vermişti' diyorlar. Ben onlara inanıyorum. Bu konuda Ankara'ya karşı dürüst olmadığımızı düşünüyorum. Onların (PYD), Afrin'de ve şu an savaştıkları bazı yerlerde olmaları için bir neden yok." yorumunu yaptı.Bir soru üzerine Doran, "Suriye'de düzenin kurulması noktasında Suriyeli Kürtlerden ziyade Türklerle çalışıyor olmamızı isterdim ancak bu seçim yapıldı ve şimdi saati geri işletemiyoruz." ifadesini kullandı.

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