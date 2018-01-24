24 Ocak 2018 Çarşamba8 C.Evvel 1439
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Sarışın hırsızdan şok itiraf! Telefondaki video...

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Sarışın hırsızdan şok itiraf! Telefondaki video...
Konya'da bir kafade 2 müşterinin kredi kartını kopyalarak 6 bin liralık dolandırıcılık yapan şebeke adına çalışan kasiyer kız her şeyi itiraf etti. Bir de video ortaya çıktı...
Sarışın hırsızdan şok itiraf! Telefondaki video... Sarışın hırsızdan şok itiraf! Telefondaki video... Sarışın hırsızdan şok itiraf! Telefondaki video...

Konya'da bir kafede 2 müşterinin kredi kartını kopyalayıp 6 bin liralık dolandırıcılık yapan şebekenin liderlerinin, kafede kasiyer olarak çalışan Gülsün Y. (20) ile işletme müdürü Ali A. (26) olduğu iddia edildi. Operasyonda, Gülsün Y. ve Ali A. ile birlikte toplam 7 kişi tutuklanırken, şebekenin Ukrayna'dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazıyla 69 kredi kartını kopyaladığı saptandı. Polis, kredi kartlarının nerelerde kopyalandığı ve ne kadar para çekildiğini tespit etmek için çalışmasını sürdürüyor.

Konya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne geçen 13 Ocak’ta gelen 2 kişi, ATM ve kredi kartları kullanılarak 6 bin liralarının çekildiğini ve dolandırıldıklarını belirtti. Mağdurların kart ekstrelerini inceleyen polis, kartlarını son olarak merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kafede kullandıklarını belirledi.

İncelemeyi derinleştiren polis, kafeye baskın yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarını ve kullanılan pos cihazlarını inceleme altına alan polis, kasiyer Gülsün Y.’nin müşterilerin kartlarını iki farklı pos cihazından geçirerek, kart bilgilerini kopyaladığını tespit etti. Gülsün Y.’nin yapılan üst aramasında ise 9 müşterinin kopyalanan kredi kartlarının slibi bulundu.

İŞLETME MÜDÜRÜ İLE ORTAK YAPMIŞLAR

Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen Gülsün Y., suçunu itiraf ederek, dolandırıcılığı işletme müdürü Ali A. ile ortak olarak yaptıklarını söyledi. Gülsün Y., müşterilerin kartlarını, iş yerinin pos cihazı bozuk diyerek, kopyalama yaptıkları diğer pos cihazına takıp, dolandırıcılık yaptıklarını da itiraf etti. Tüm şebekeyi deşifre eden Gülsün Y.’nin ifadeleri doğrultusunda işletme müdürü Ali A. ile Harun A. (22), Sami K.(22), Mesut K. (23), Şevket İ. (20) ve Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi’nde saklanan Abdil D. (19) gözaltına alındı.

KART KOPYALAMA CİHAZINI UKRAYNA’DAN GETİRMİŞLER

Dolandırıcılıkta kullanılan malzemelerin Abdil D. tarafından saklanıldığını da ortaya çıkaran polis, şüphelinin malzemelerin bulunduğu çantayı bir menfeze sakladığını tespit etti. Menfezde bulunan çanta içerisinde, dolandırılan kişilerin kopyalanan kart numaralarının bulunduğu bilgisayar, ATM aparatı, hızlı yapıştırıcı, Ukraynadan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazı ile kopyalanmış 69 kredi kartı ele geçirildi. Ele geçirilen bilgisayar ve kart bilgilerini de inceleyen polis, farklı işyerlerinde kullanılan pos cihazlarını da tespit etmek için çalışma başlattı.

KARTI NASIL ÇEKECEĞİNİ TARİF ETMİŞLER

Gülsün Y.’nin cep telefonuna el koyan polis, telefonda bulunan bir görüntüyü de incelemeye aldı. Görüntülerde, ATM’lerden parayı Abdil D. ile çeken ve elinde gül dövmesi bulunan Şevket İ.'nin, Gülsün Y.’ye kartın nasıl kopyalanacağını anlatması dikkat çekiyor.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülsün Y., gazetecilerin görüntü almaması için montunun kapüşonuyla yüzünü kapattı. İki şüpheli ise gazeteciler görüntü aldığı sırada birbirlerine, "Ne güzel çıktın, işte bak. Herkes gazeteye çıkmak ister" dedi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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