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Almanya teröristlere ağlıyor! Tankımızla vurmayın

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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Alman tanklarının da kullanılması ülkede büyük rahatsızlığa neden oldu.
Almanya teröristlere ağlıyor! Tankımızla vurmayın
Almanya teröristlere ağlıyor! Tankımızla vurmayın Almanya teröristlere ağlıyor! Tankımızla vurmayın Almanya teröristlere ağlıyor! Tankımızla vurmayın

Türk Silahlı Kuvvetleri, 5. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütüYPG'ye ağır darbeler vurdu.

Örgütün iyice köşeye sıkışmasıyla beraber, Afrin'deki teröristbaşları bölgeden kaçmaya başladı.

ALMANLAR TERÖRİSTLERİN YANINDA

Mehmetçik'e karşı direnemeyen teröristlere Almanya'dan yardım eli uzandı.

Alman Haber Ajansı'nda çıkan haberde; harekatta kullanılan tanklara dikkat çekildi.

TANKLARI KULLANMAYIN

Türkiye'nin rahatlıkla Alman tanklarını kullandığını ve örgütün tanklara karşı koyamadığını belirten Michael Fischer, NATO ittifaklığı kapsamında Türkiye'ye 391 "Leopard 1" tankının gönderildiğini söyledi.

Fischer, "Silahlanma yardımı, ülke savunmasında, yani NATO İttifak bölgesinin de savunması kapsamında kullanılmak maksadıyla yapıldı. Bu o zamanlar yazılı bir madde ile tespit edilmişti. Türk ordusunun, tankları Suriye'de bir harekât için kullanılması, bu madde ile yasaklanmıştı." ifadelerini kullanarak tankların YPG'ye karşı kullanılmamasını istedi.

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