24 Ocak 2018 Çarşamba8 C.Evvel 1439
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Rusya'dan ABD'ye yeni teklif

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Rusya'dan ABD'ye yeni teklif
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyine Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için uluslararası yeni bir mekanizma kurulmasını önerdi.
Rusya'dan ABD'ye yeni teklif Rusya'dan ABD'ye yeni teklif Rusya'dan ABD'ye yeni teklif

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Rusya'nın "gerçeğe ulaşılmasını engelleyen"hiçbir teklifini kabul etmeyeceklerini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Suriye'de kimyasal silah kullanımını görüşmek üzere toplandı.

Rusya'nın, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen toplantıda kimyasal silah kullanımının cezasız kalmaması için oluşturulan uluslararası ortaklığın ardından BM Güvenlik Konseyini toplantıya çağırması dikkati çekti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, konseyde yaptığı konuşmada, ABD'nin Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturmasına karşı çıktığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Nebenzia, Rusya'nın kimyasal silah üretimi ve kullanımına karşı olduğunu dile getirdi.

Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'daki kimyasal silah kullanımı teröründen derin endişe duyduklarını vurgulayan Nebenzia, görev süresi dolan BM misyonunun Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturmasının başarısız olduğunu ve siyasi manipülasyon için bir mekanizma haline dönüştüğünü öne sürdü.

ABD ve İngiltere'nin "hiçbir kanıt olmadan ve soruşturma yapılmadan Doğu Guta'daki kimyasal silah kullanımı iddialarından Suriye hükümetini sorumlu tuttuğunu" söyleyen Nebenzia, "Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullananların belirlenmesi için şeffaf ve güvenilir kaynaklardan gelen bilgilerle soruşturma yürütecek uluslararası yeni bir mekanizma kurulmasını teklif ediyor." dedi. 

ABD'DEN RUSYA'YA İTİRAZ

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan BM misyonunun görev süresinin uzatılmasını üç kez veto ettiğini hatırlatarak, ''Rusya, kimyasal silahları konuşmak için BM Güvenlik Konseyini toplamadan önce aynaya bakmalı." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın Suriye'de kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan rejimi korumaya devam ettiğini anlatan Haley, Fransa'da kimyasal silah kullanımının cezasız kalmaması için oluşturulan uluslararası ortaklığı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Rusya'ya yönelik sert eleştirilerini sürdüren Haley, "Rusya'nın, gerçeğe ulaşmamızı engelleyen, bağımsız ve tarafsız olması gereken bir soruşturmayı siyasileştiren hiçbir teklifini kabul etmeyeceğiz. Rusya iyi niyetle bu amaca yönelik bizimle çalışmak istiyorsa bağımsız ve tarafsız bir mekanizma olan Ortak Soruşturma Misyonunu (JIM) tekrar oluşturabiliriz. JIM dışında başka bir mekanizma kabul edilemez. ABD ve uluslararası toplum buna kanmayacak." diye konuştu.

Fransa'nın başkenti Paris'te dün yapılan "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısında, kimyasal silah kullanımının cezasız kalmaması için uluslararası ortaklık ilan edilmişti.

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