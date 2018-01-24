24 Ocak 2018 Çarşamba8 C.Evvel 1439
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AK Parti'den Afrin raporu

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AK Parti'den Afrin raporu
AK Parti Genel Merkez yönetimi, Afrin’de başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ konusunda milletvekillerine yönelik bir rapor hazırladı.
AK Parti'den Afrin raporu AK Parti'den Afrin raporu AK Parti'den Afrin raporu

Rapor'da yer alan ifadeler şöyle;

Bu harekât bir takım unsurların (PKK, PYD,DEAŞ ve türevleri) ülkemize yönelik açık birer tehdit olmasından dolayı icra edilmektedir. Bu bağlamda yine Suriye’de yaşanan şiddet ve istikrarsızlıktan nemalanan, ülkemiz güney sınırı boyunca alan kazanan, maalesef bazı müttefiklerimizden de gördüğü destekle güç devşiren ve bölgede ülkemizi, demografik yapıyı ve sivilleri hedef alan terör örgütü PYD gibi unsurların son durumu da bu harekatın gerçekleştirilmesini mecbur kılmıştır.

Türkiye sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekâtı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır.

SONUNA KADAR MEŞRUDUR

Zeytin Dalı Harekâtı en başından sonuna kadar meşrudur ve bu noktada herhangi bir tereddüt asla yoktur. Bu harekât Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkında uygun bir şekilde icra edilmektedir. Türkiye bu harekât ile asla ve asla Suriye’nin toprak bütünlüğünü ya da bölgede yaşayan Türkmen, Kürt, Arap herhangi bir unsuru vs. hedef almamaktadır. Burada hedef yukarıda da belirtildiği gibi tamamen PKK, PYD, DEAŞ ve türevleri gibi terör örgütleridir. Türkiye’nin bir NATO müttefiki olması hasebiyle de bu harekât ayrıca NATO’nun güney sınırlarını da muhafaza amacı taşımaktadır. Afrin’de,  terörist unsurların sivilleri kendileri için canlı kalkan olarak kullandıklarını görmekteyiz. Operasyonu icra eden unsurlarımız azami dikkati, gayreti ve hassasiyeti kılı kırk yararcasına göstermektedir; göstermeye de devam edecektir.

TÜRKİYE GAZETESİ

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