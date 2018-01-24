24 Ocak 2018 Çarşamba8 C.Evvel 1439
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Zeytin Dalı'nda 5. gün! Savaş uçakları vuruyor

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Zeytin Dalı'nda 5. gün! Savaş uçakları vuruyor
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekatının beşinci günü.
Zeytin Dalı'nda 5. gün! Savaş uçakları vuruyor Zeytin Dalı'nda 5. gün! Savaş uçakları vuruyor Zeytin Dalı'nda 5. gün! Savaş uçakları vuruyor

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda 4 günlük hedefe 2 günde ulaşıldı. 170 hedef imha edildi, 15 nokta örgütten alındı. Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK/YPG'lileri de bir bir teslim alıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzileri ateş altına alındı. Ajanslara düşen son dakika haberine göre ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın desteğiyle Afrin'in batısındaki El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.

İşte Afrin'e huzur koridorunu açacak Zeytin Dalı operasyonunda saat saat yaşananlar...

TERÖR PROPOGANDASI YAPAN 11 KİŞİ TUTUKLANDI

09:45 Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla PYD/PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 150 kişiden 11'i tutuklandı.

TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI TERÖR HEDEFLERİNİ VURUYOR

09:30 Afrin'de Türk savaş uçakları terör hedeflerini vuruyor.

AFRİN HAREKATI'NA SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

09:00 Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.

SINIR HATTINDA "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI

08:30 Hatay'ın Hassa ilçesinde Suriye sınırındaki bazı alanlar, 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Hatay Valiliğinin emriyle ilçe hudutlarındaki bazı noktaların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

KATAR'DAN ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

07:00 Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah, mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'yi telefonla arayarak, Türkiye'nin Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı Harekâtı"nda Türkiye'yi sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

"EN AZ 260 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

22.30: Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde TSK'dan yapılan yazılı açıklama, harekatıp planlandığı gibi ilerlediği bildirildi. Açıklama özetle şöyle denildi:

"Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekâtı" planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Bununla beraber şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

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