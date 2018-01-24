24 Ocak 2018 Çarşamba8 C.Evvel 1439
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Operasyonun çelik duvarlı merkezi!

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Operasyonun çelik duvarlı merkezi!
Erdoğan, daha önce valilerle telekonferans bağlantısı yaptığı harekât merkezini ilk defa askeri bir amaçla kullanmış oldu.
Operasyonun çelik duvarlı merkezi! Operasyonun çelik duvarlı merkezi! Operasyonun çelik duvarlı merkezi!

"Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin bilgilerin anlık olarak paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, harekat kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar saniye saniye takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Beştepe’deki kabullerini tamamlamasının akabinde saat 23.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde Zeytin Dalı Harekâtı hakkında video konferans aracılığıyla yetkililerden bilgi aldı.

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İLK DEFA KULLANILDI

Erdoğan, daha önce valilerle telekonferans bağlantısı yaptığı harekât merkezini ilk defa askeri bir amaçla kullanmış oldu. Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi, devletin zirvesinin güvenli şekilde konumlanacağı ve karşı harekâtı yürüteceği bir merkez olarak kuruldu. Merkez, doğal afetlerde kriz; savaş durumu, kimyasal, biyolojik, nükleer ve siber saldırılar ile terör eylemlerinde ise Hükümet Harekât Merkezi olarak kullanılıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yenilenmesi ve daha aktif olarak kullanılması ihtiyacı doğan merkez, çelik destekli özel bir betonla inşa edildi.

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24 SAAT KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nin duvarları bin kilogramlık, merkezi ise 10 bin kilogramlık konvansiyonel bombalara karşı dayanıklı. Her çeşit füze, bomba gibi balistik silahlara, kimyasal ve nükleer saldırılara karşı da korunaklı. Merkez, 24 saat kesintisiz iletişim, güvenlik, ulaşım ve tahliye olanakları sağlayacak şekilde tasarlandı. Uydu dahil her türlü haberleşme olanağı ve kriptolu telefonlarla donatılan merkez, kriz anında devletin tüm birimlerinden verilerin toplanacağı sistemleri içerecek şekilde planlandı.

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OPERASYONUN GÖZÜ

Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin her türlü bilgi aktarımı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden gerçekleştiriliyor. Gece ve gündüz vardiyalı olarak 155 kişinin çalıştığı merkez, aralıksız şekilde hizmet veriyor. Gerçekleşen operasyonlar sırasında sahadaki unsurlardan alınan kritik bilgiler, merkezde görev yapan Başbakanlık dahil tüm bakanlıklar ve güvenlik birimlerinin temsilcileri tarafından Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

Merkezde kurulu Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığına ait video konferans sistemiyle valiler, il jandarma komutanları, emniyet müdürleri, güvenlik birimleri ve sınırdaki birlik komutanlarıyla görüşmeler gerçekleştiriliyor, en güncel bilgiler anbean paylaşılıyor.

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4 ANA ODA

Telli ve telsiz telefonlar, uydu telefonları ve kriptolu telefonlar başta olmak üzere son teknoloji ürünü haberleşme araçlarının bulunduğu merkezde, güvenlik birimlerinin bilgi akışını sağlayan 'elektronik akış sistemi' de yer alıyor.2 bin 200 metrekareden oluşan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinde, "Harita Odası", "Büyük Kriz Merkezi", "Küçük Kriz Merkezi" ve "Özel Görüşme Odası" olmak üzere 4 ana oda bulunuyor.Büyük ve küçük kriz merkezindeki iki bölümdeki dev ekrandan anlık takip yapılıyor. Merkezden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin operasyon görüntüleriyle insansız hava araçlarından alınan görüntüler canlı olarak izlenebiliyor.

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