24 Ocak 2018 Çarşamba8 C.Evvel 1439
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Rum Köyü'nde yıkım zamanı!

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Rum Köyü'nde yıkım zamanı!
2015’te imara açılan Aydın Söke’deki Rum Köyü Doğanbey’de, Trene benziyor diye yeni yapılan bir evi şikayet eden köylüler evlerinin imara aykırı olduğunu öğrenince şok olmuştu.
Rum Köyü'nde yıkım zamanı! Rum Köyü'nde yıkım zamanı! Rum Köyü'nde yıkım zamanı!

2015 yılında SİT alanıyken imara açılan Aydın Söke’deki tarihi Rum Köyü Doğanbey’de köylülerin şikâyet ettiği evi, 11 Ağustos 2017 tarihinde “Entel Köy’de ters tepen şikâyet” başlığıyla sayfalara taşınmıştı. Haberde, şikâyetçi köylülerin bazılarının evlerinde imara aykırı bölümlerin olduğu anlaşılmıştı. Geçen süre içinde, köylülerin “Trene benziyor” diyerek şikâyet ettiği evle ilgili imar değişikliğine gidilirken, çatısında ve yüksekliğinde düzenlemeye yapıldı. Anıtlar Kurulu’nun kararıyla şikâyet konusu evin tek çatısı, iki ayrı bölüm haline dönüştürüldü. Şikâyetçi köylülerden 6’sının evlerinde saptanan imara aykırı kaçak bölümlerde ise yıkım başlatıldı.

ÇİN SEDDİ GİBİ DUVARLAR

Ancak köylüler yapımı tamamlanan evle ilgili şikâyetlerinde ısrarcı. İsmini vermek istemeyen köylüler, “Burada bu kadar yüksek başka ev yok. 15-20 metre daha yüksek. Evin etrafına, önüne ve çevresine Çin Seddi gibi duvarlar örüldü. Anıtlar Kurulu sadece tek çatı altında yapıldığı için inşaatı durdurmuştu. Konut sahibi ile kurul müdürü birbirlerini tanıdığından menfaate dayalı bir mimarlık restorasyonu ortaya çıktı. Pencereler binanın ayrım yerinde. Hiçbir koruma planı anlayışına uygun olmayan bir yapı ortaya çıktı. Şimdi iki ayrı bina yani iki ayrı çatı varmış gibi görünse de binayı yine tek çatı ayakta tutuyor” dedi.

‘ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR ’

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mehmet Yılmaz ise “Bu konutla ilgili tüm incelemeler yapıldı. Gerekli değişiklikler sağlandı, yapının çatısı ikiye ayrıldı. Yapıyla ilgili imara aykırı bir durum yok. Köylülerin Bölge İdare Mahkemesi’ne açtığı yürütmeyi durdurma talebi de reddedildi. Olay üst mahkemeye taşındı. Bu proje de koruma amaçlı imar planına göre inşa edildi. Bu konutun dışında köyün siluetini bozacak 3 katlı başka yapılar da var. Bu evlerin izinsiz yapılan eklemeleri için Söke Belediyesi kaldırma kararı aldı. Projeye aykırı ve kaçak olarak yapılan yapıların yıkımına başlandı. Belediyenin çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

‘5-6 EVİN SONRADAN EKLENTİLERİ YIKILDI’

Söke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Doğanbey’de 6 konuttaki izinsiz eklentiler, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün kararıyla yıkıldı.

Belediye yetkilisi, “1992’de alınmış Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararları gereğince, günümüzde Doğanbey Köyü’ne yapılan projesiz imalatların yıkımı yapıldı. Köyde kararlara uymayan 5-6 evin sonradan yapılan eklentileri yıkıldı. Bu eklentiler arasında sundurma, tuvalet gibi imalatlar var. Köy SİT alanı içinde korunduğu için izinsiz uygulamalara son verildi. Şikâyete konu olan konut ise onaylanmış bir mülk. Herhangi bir sorun ya da aykırı bir durum yok” diye konuştu.

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