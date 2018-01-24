24 Ocak 2018 Çarşamba8 C.Evvel 1439
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Onlara da mecburi hizmet geliyor

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Onlara da mecburi hizmet geliyor
YÖK seçkin üniversitelerde doktora görenlerin hekimler gibi mecburi hizmet yapmasını öngören bir çalışma başlattı
Onlara da mecburi hizmet geliyor Onlara da mecburi hizmet geliyor Onlara da mecburi hizmet geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yardımcı doçentlik unvanının kaldırılmasına yönelik çalışmanın ardından devrim niteliğinde bir projenin hazırlığına başladı. Büyükşehirlerdeki üniversitelerde görev yapan akademisyenlere tıpkı doktorlar gibi mecburi hizmet gelecek. ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ ve Marmara gibi üniversitelerde doktorasını tamamlayan akademisyenlerin yüzde 80'i en az 2 yıla kadar Anadoluüniversitelerinde görev yapacak. Görev sürelerini tamamlayan akademisyenler doktorasını aldıkları üniversiteye geri dönebilecek. Yeni düzenleme vakıf üniversitelerinde görevli personeli kapsamıyor. Bugün itibariyle devlet üniversitelerinde görevli akademisyen sayısı ise yaklaşık 130 bin.

REKABET ARTACAK

YÖK'ün yaptığı çalışmaya göre mecburi hizmet, ilgili üniversitedeki doktor ünvanlı akademisyenlerin yüzde 80'ini kapsayacak. Doktorasını verdiği üniversitede kalacak akademisyenler için ise bilimsel araştırma ve keşif şartı aranacak. Özellikle ODTÜ ve Boğaziçi gibi üniversitelerde öğretim üyesi olarak kalmaya devam etmek için üstün başarı koşulu getirilecek. YÖK, bu koşulla üniversitelerdeki rekabet ortamının artırılmasını hedefliyor. Anadolu ve Güneydoğu'daki üniversitelere atanacak akademisyenlerle de hem o ilin bölgesel gelişimine katkı sağlanması hem de bu öğretim üyelerinin birikimlerini Anadolu gençlerine aktarması planlanıyor.

ÖZLÜK HAKLARINA İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Yapılan çalışmanın hayata geçirilmesi için YÖK iki alternatif üzerinde duruyor. Bu çalışma ya Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ya da akademisyenlere sağlanacak yeni teşviklerle yasallaşacak. Ancak her iki durumda da akademisyenlerin özlük haklarında çeşitli iyileştirmeler yapılacak. SABAH'a konuşan YÖK yetkilileri, "Üstün başarı gösteren bilim adamlarını bulunduğu üniversitelerden ayırmayacağız. Kadronun yüzde 20'si için üstün başarı şartı aranacak. Ancak kalan yüzde 80 için başta araştırma üniversiteleri olmak üzere Anadolu ve Güneydoğu'da bir süre çalışma koşulu isteyeceğiz. Görev süresini tamamlayanlar yeniden kendi üniversitelerine dönebilecek. Akademisyenlerimizi bu üniversitelerde de görev yapması için birtakım özendirici düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz" bilgisini verdi. (Sabah)

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