24 Ocak 2018 Çarşamba8 C.Evvel 1439
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Meteoroloji uyardı! Fırtına geliyor

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Meteoroloji uyardı! Fırtına geliyor
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Ülke genelinde 2 ila 6 derece arasında sıcaklıkların azalması bekleniyor...
Meteoroloji uyardı! Fırtına geliyor Meteoroloji uyardı! Fırtına geliyor Meteoroloji uyardı! Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün her gün yayınladığı 'Günlük Tahmin' verilerine göre yurt genelinde yağış görülüyor. Bazı bölgeler içinde fırtına uyarısı yapıldı. İşte 24 Ocak 2018 hava durumu tahminleri..

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya çevreleri, Isparta'nın doğu kesimleri ile Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Dalaman ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde 2 ila 6 derece arasında azalması bekleniyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN FIRTINAYA DİKKAT EDİN

Doğu Karadeniz'de rüzgarın bugün (salı) öğleden sonra kuvvetini artırarak batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Marmara'da rüzgarın yarın (çarşamba) öğleden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden 5 ila 7 yer yer 8 (40-60 yer yer 75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın perşembe günü ilk saatlerinde etkisin kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Ege'de rüzgarın yarın (çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) fırtına, güneyinde 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Kuzey Ege'de perşembe günü sabah saatlerinden itibaren, Güney Ege'de cuma (26.01.2018) günü günün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın (çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) perşembe günü (25.01.2018) sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü (26.01.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Orta Akdeniz'de rüzgarın perşembe günü (25.01.2018) sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü (26.01.2018) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en yüksek 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca rüzgarın; Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir..

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