24 Ocak 2018 Çarşamba8 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:15Öğle 13:22İkindi 15:54Akşam 18:17Yatsı 19:41
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 118.559 0.13
  • Altın: 162,647 0.14
  • Dolar: 3,7641 -0.17
  • Euro: 4,6361 0.17

Kaşeyi basmayan bankacıya hapis şoku

»
Kaşeyi basmayan bankacıya hapis şoku
“Karşılıksızdır” kaşesi basmayan banka görevlisi Serkan A.’ya mahkeme 1 ay hapis cezası verdi.
Kaşeyi basmayan bankacıya hapis şoku Kaşeyi basmayan bankacıya hapis şoku Kaşeyi basmayan bankacıya hapis şoku

Elektrik malzemeleri satan bir şirketin avukatlığını yapan Hilmi Öztürk, vekili olduğu şirketin ciro yoluyla başka bir şirketten aldığı 22 bin 500 TL tutarındaki çeki kırdırmak için bir banka şubesine gitti. Banka görevlisi çekteki imzanın çek sahibine ait olmadığı gerekçesiyle işlem yapmayarak çekin arkasına şerh düştü. Avukat Öztürk bu kez de çekin ait olduğu bankaya giderek, çekin “Karşılıksız” olduğuna dair arkasına yazılmasını istedi. Bu taleple başvurduğu banka görevlisi Serkan A., çekin takastan sorgulandığını, çek sahibinin imzasının benzememesi nedeniyle çekin arkasına işlem yapıldığını belirterek, “karşılıksızdır” kaşesi basmadı.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre avukat Hilmi Öztürk, Çek Kanunu’nda çek sahibinin hukuki sorumluluğunun bulunduğunu belirterek, çek sahibi tarafından, çekin çalındığına veya ödemeden men talimatı verdiğine dair bilgi bulunmadığı gerekçesiyle, banka çalışanının işlem yapmamasının suç olduğunu ileri sürerek şikâyetçi oldu. İstanbul AnadoluCumhuriyet Savcılığı, Serkan A. hakkında “karşılıksız çek ile ilgili olarak karşılıksız işlemi yapmamak” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İstanbul Anadolu 42 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ifade veren sanık Serkan A., “Bankada nakit yetkilisi olarak çalışıyorum. Şikâyete konu çek takas odasına ibraz edilmişti. Gününde ödenip ödenmeyeceği, mevcudunun olup olmadığı yönünde çek fotokopisi bize fakslanır. Fakslanan çekin fotokopisini incelediğimizde çekteki imza ile çek sahibinin şubedeki imza sirküleriyle farklılık olduğunu takasa bildiririm. İmzanın benzememesi nedeniyle arkasına karşılıksızdır yazmadım” dedi. Mahkeme suçun işlediğinin sabit olmadığını belirterek Serkan K..’nın beraatine karar verdi. Ancak Öztürk kararı, Yargıtay’a taşıdı.

YARGITAY BOZDU

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, “Çek Kanunu’nun ‘Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işlemi yapmayan banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ hükmüne rağmen sanığın imzanın çek keşidecisine ait olup olmadığı konusunda gerekli ve yeterli araştırmayı yapmayarak, yerinde görülmeyen soyut sebeplerle dava konusu çeke ‘Karşılıksızdır’ işlemi yapmamasının suç oluşturduğunu” belirterek beraat hükmünü bozdu.

SADECE 153 TL VARMIŞ

Soruşturma sırasında şirketin çek hesabı hareketleri sorulduğunda hesap hareketi olmadığı ve hesapta sadece 153 TL bulunduğu anlaşıldı.

İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahmesi banka çalışanı Serkan K.’ya “karşılıksız çek ile ilgili olarak karşılıksız işlemi yapmamak” suçundan bir ay hapis cezası verdi. İyi halden cezayı 25 güne indiren mahkeme Serkan K.’nın cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Serkan K. 5 yıl suç işlemezse hakkındaki dava düşecek.

‘EMSAL KARAR NİTELİĞİNDE’

Çek işlemlerinde banka ne derse onun olduğuna dikkat çeken Avukat Hilmi Öztürk, kararın emsal nitelikte olduğunu belirtti: “Banka çalışanı ne derse kanun gibiydi. İtiraz hakkınız yoktu. Bankalar bu konularda duvar gibi duruyordu, taleplerimiz reddediliyordu. Bu davada Yargıtay, banka çalışanlarına yönelik emsal bir karar verdi. Yargıtay gerekli özenin gösterilmesini ve yeterli inceleme ve araştırmanın sonucunda talepleri değerlendirmesi konusunda banka çalışanlarını uyarmıştır. Bankalar daha hassas ve özenli bir yaklaşım sergilemek zorunda kalacaklar.” Kaynak: Habertürk

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İmzalar atıldı! Balkanlar'a kurulacakİmzalar atıldı! Balkanlar'a kurulacakBTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, 'Kurmayı hedeflediğimiz Balkan Türk Ticaret Merkezi, hedeflerimize önemli katkılar sağlayacak.' dedi.
Rusya ve Türkiye'den bir ilk dahaRusya ve Türkiye'den bir ilk dahaRusya'nın Rostov limanından kalkan ve Samsun'a gelen buğday yüklü geminin navlunu Bitcoin ile ödendi. Bitcoin böylelikle ilk kez uluslararası bir taşımacılık ödemesinde kullanıldı
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...Dolar 3,7720 liradan, avro 4,6500 liradan güne başladı
Ve tarih belli oldu! İlk ödeme 26 Ocak'taVe tarih belli oldu! İlk ödeme 26 Ocak'taDevlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 8 Haziran'da yapılacak
Ekonomi için önemli adım Resmi Gazete'deEkonomi için önemli adım Resmi Gazete'deBaşbakan Yıldırım imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede 'Yerlileştirme Yürütme Kurulu'nun oluşumu ve hedeflerine ilişkin bilgilere yer verildi.
Türkiye Kart dönemi başlıyorTürkiye Kart dönemi başlıyorBakan Arslan, “Şu anda Türkiye Kart’a benzer sistemler dünyada 3-4 ülkede kullanılıyor. Biz de bu sistemi dünya üzerinde başarıyla kullanan ilk ülkeler arasına gireceğiz” dedi
  • Gençlere devletten büyük müjde!24 Ocak 2018 Çarşamba 11:10
  • 24 bin 109 işçi kadro için İBB'ye başvurdu24 Ocak 2018 Çarşamba 11:09
  • Kaşeyi basmayan bankacıya hapis şoku24 Ocak 2018 Çarşamba 11:08
  • Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hastaysanız..24 Ocak 2018 Çarşamba 07:50
  • Herkes peşinden koşuyor! İhracatı yüzde 17 arttı23 Ocak 2018 Salı 14:15
  • Fiyatının neden arttığı ortaya çıktı23 Ocak 2018 Salı 14:12
  • Taşeron başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?23 Ocak 2018 Salı 13:54
  • Carrefour, 2,400 kişiyi işten çıkartacak23 Ocak 2018 Salı 13:49
  • STK'lardan Afrin desteği23 Ocak 2018 Salı 13:36
  • Altını olanlar dikkat! Rekor gelebilir...23 Ocak 2018 Salı 13:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri