24 Ocak 2018 Çarşamba8 C.Evvel 1439
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Gençlere devletten büyük müjde!

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Gençlere devletten büyük müjde!
İstihdamı artırmak için 10 dev adım atılıyor. İş öğrenmek isteyen gençlere 8 ay eğitim ve cep harçlığını devlet verecek. Çalışan anneye 2-5 yaş çocuğu için aylık 400 lira ödenecek
Gençlere devletten büyük müjde! Gençlere devletten büyük müjde! Gençlere devletten büyük müjde!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına "artı 2 istihdam" çağrısına ivme katacak yeni teşvikleri yaşama geçirmeye başladı. Çalışan annelere 400 lira bakım desteğinden iş öğrenmek isteyene cep harçlığına, işsiz ve diplomasız gençlere özel teşviklere kadar 10 önemli başlıkta yeni destekler hayata geçirildi.
 
ÇALIŞAN ANNEYE BAKIM DESTEĞİ: Sanayideki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programları ve meslek kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü olduğu 2-5 yaş çocukları için aylık 400 liralık desteği karşılanmaya başladı.
 
MEGİP HAYATA GEÇİYOR: İki yıl süreli Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) yaşama geçiriliyor. Bu, işveren örgütleriyle mesleki eğitim, işbaşı eğitim programlarını kombine eden bir sistem olacak. Gençlere 8 ay hem teorik hem pratik eğitim verilecek, cep harçlığını devlet karşılayacak.
 
NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İÇİN TEDBİR: Ne istihdamda ne de eğitimde olanların istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve aktifleştirilmesi için yeni tedbirler hayata geçirilecek. Temininde güçlük çekilen mesleklerde, nitelikli işgücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin eğitim almaları sağlanacak. Eğitim ücretlerini İŞKUR ödeyecek.
 
İŞ HAYATINA GİRECEKLER: Gençlerin çalışma hayatına girişleri girişlerini desteklemek için bazı tedbirler hayata geçirilecek.
 
YETİM AYLIKLARI: 18-25 yaş arası gençler, çalışmaya başlayınca yetim aylıkları kesilmeyecek.
 
YEŞİL PASAPORT KULLANIMI: Hususi damgalı pasaport sahibi olan gençlerin de kayıtlı çalışmaya başladıklarında yeşil pasaportları iptal edilmeyecek.
 
İŞVERENE KOLAYLIK: Kısmi süreli çalışanlar için aynı gün SGK'ya bildirim imkânı sağlanacak. İstihdam teşviki 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak.
 
YOL-YEMEK DEVLETTEN: İşbaşı eğitim programları güçlenerek devam edecek. Üç aylık bu programlara katılanların yol, yemek masraflarını devlet karşılayacak. Bilişim ve imalat sektöründe ise 6 aylık bir eğitim programı uygulanacak.
 
ENGELLİ VATANDAŞA HİBE: En az yüzde 40 engelli raporuna sahip, girişimcilik eğitim sertifikası olan engellilere yönelik kendi işini kurma hibe desteği 36 bin TL'den 50 bin liraya yükseltildi. Bu destek İŞKUR tarafından karşılanacak.
 
TEDBİR ETKİNLİĞİ ARTIYOR: İstihdam edilenleri meslek kodlarıyla bildirme zorunluluğuyla hem mesleki yeterlilik uygulamalarının hem de iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin etkinliği artacak.

2017'DE 11 BİN ENGELLİ İŞE YERLEŞTİ

İŞKUR, 2017'de 1 milyon 50 bin iş arayanı işe yerleştirerek rekora imza attı. Mesleki eğitim kurslarından 108 bin 712 kişi yararlandı. İşbaşı eğitim programlarına 279 bin 628, girişimcilik programlarına 85 bin 296 kişi katıldı. 11 bin engelli vatandaş işe yerleştirildi, 159 eski hükümlüye hibe desteği verilerek iş sahibi olmaları sağlandı. İş kurmak isteyen engelli vatandaşlara verilen hibe desteğinden 187 kişi yararlandı. İş ve meslek danışmanlığı kapsamında iş arayan 3 milyon 989 bin kişi ile bireysel görüşme gerçekleştirildi. İşveren danışmanlığı kapsamında 562 bin 445 işyeri ziyaret edildi. Doğum yapan kadınlara 15.7 milyon lira ödendi. 

KAYNAKSABAH

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