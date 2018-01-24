24 Ocak 2018 Çarşamba8 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:15Öğle 13:22İkindi 15:54Akşam 18:17Yatsı 19:41
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 118.559 0.13
  • Altın: 162,647 0.14
  • Dolar: 3,7641 -0.17
  • Euro: 4,6361 0.17

Berfin'in katil zanlısından 'fal' savunması!

»
Berfin'in katil zanlısından 'fal' savunması!
Üniversite öğrencisi Berfini'i öldüren tutuklu sanık Cihat Kaycı, cinayetin sevgilisinin baktırdığı falda çıktığını söyledi.
Berfin'in katil zanlısından 'fal' savunması! Berfin'in katil zanlısından 'fal' savunması! Berfin'in katil zanlısından 'fal' savunması!

Olay, 2016 yılının Aralık ayında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da oturan Cihat Kaycı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü'nü kazanıp, üniversiteye gittikten sonra kıskançlık nedeniyle arasının bozulduğu Berfin Yıldız ile görüşmek için yanına gitti. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin 5'inci kattaki evine tırmanıp, balkondan eve giren Kaycı, iddiaya göre, Yıldız ile aynı yatakta uyuyan Aziz Başaran'ı (21) tabancayla yaraladı. Cihat Kaycı, ardından Berfin Yıldız'ı boş araziye götürüp, burada başına tabancayla ateş ederek öldürdü.

FALDA ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

Olayın ardından tutuklanan Cihat Kaycı, 'tasarlayarak öldürme', 'silahla tehdit', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'silahla yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya, Berfin'in annesi Zöhre, babası Ünsal ve erkek kardeşi Kadir Yıldız ile sanığın yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan Cihat Kaycı, cinayetten bir ay önce olayın falda çıktığını ifade ederek, "Falda sevgili olarak ben çıkmışım, ikinci kartta ise ara bozan bir kişinin olduğunu Berfin bana anlattı. Hatta üçüncü bir kart daha olduğunu ama bu kartı söylemek istemediğini bana söyledi. Israrım üzerine üçüncü kartta Azrail çıktığını açıkladı. Ben de güldüm tabii ki. Ama şimdi anlıyorum ki bu fal doğru çıktı. Aramıza giren kişi Aziz isimli kişi olmuştur. Cinayet onun yüzünden işlenmiştir" dedi.

KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme heyeti, sanık Cihat Kaycı'nın 5'inci kattaki eve tırmanıp tırmanamadığının belirlenmesi için keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma, yeni tanıkların dinlenilmesi için ve keşif sonucunun kararı etkileyecek olması nedeniyle ertelendi. Cihat Kaycı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Berfin'in katil zanlısından 'fal' savunması!Berfin'in katil zanlısından 'fal' savunması!Üniversite öğrencisi Berfini'i öldüren tutuklu sanık Cihat Kaycı, cinayetin sevgilisinin baktırdığı falda çıktığını söyledi.
Sarışın hırsızdan şok itiraf! Telefondaki video...Sarışın hırsızdan şok itiraf! Telefondaki video...Konya'da bir kafade 2 müşterinin kredi kartını kopyalarak 6 bin liralık dolandırıcılık yapan şebeke adına çalışan kasiyer kız her şeyi itiraf etti. Bir de video ortaya çıktı...
Ortalığı ayağa kaldıran tweet! Ezer geçerim...Ortalığı ayağa kaldıran tweet! Ezer geçerim...Sakarya'da bir genç öldürdüğü hayvanları 'Ben ateş etmem ezer geçerim' notuyla paylaşınca hayvanseverler ayağa kalktı.
Feci ölüm! Silahı yüzüne doğrultup...Feci ölüm! Silahı yüzüne doğrultup...Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 27 yaşındaki Mete Serhat Aslantürk, ailesine "Bakın dolu değil" diyerek yüzüne doğrultarak tetiğe çekince tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncudan Türk askerlerine Afrin mesajıÜnlü oyuncudan Türk askerlerine Afrin mesajıÜnlü Macar oyuncu Boglarka Csösz, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk askerlerine sosyal medyadan destek verdi.
4 otomobili 'içinde uyumak için' çalmış4 otomobili 'içinde uyumak için' çalmışŞanlıurfa'da 4 otomobil çaldığı iddia edilen F.A., polis tarafından yakalandı.
  • Yok böyle soygun! Takma sakal takıp...23 Ocak 2018 Salı 14:03
  • Binbir surat Ayhan yakayı ele verdi23 Ocak 2018 Salı 14:01
  • Gölün ortasındaki cami ibadete açıldı23 Ocak 2018 Salı 13:51
  • Nikah masasını gül yerine zeytin dalıyla donattı23 Ocak 2018 Salı 13:35
  • 76 ile bedel ilçe!23 Ocak 2018 Salı 13:34
  • Mehmetçik'ten Türkiye'ye mesaj: Tek isteğimiz..23 Ocak 2018 Salı 13:06
  • Ertuğrul'dan vatan hainlerine tokat gibi cevap23 Ocak 2018 Salı 12:45
  • Prematüre doğan buzağıya validen altın23 Ocak 2018 Salı 11:50
  • Din görevlisi Afrin'e gitmek için dilekçe verdi23 Ocak 2018 Salı 11:47
  • Gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler!23 Ocak 2018 Salı 11:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri