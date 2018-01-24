24 Ocak 2018 Çarşamba8 C.Evvel 1439
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Türkiye Kart dönemi başlıyor

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Türkiye Kart dönemi başlıyor
Bakan Arslan, “Şu anda Türkiye Kart’a benzer sistemler dünyada 3-4 ülkede kullanılıyor. Biz de bu sistemi dünya üzerinde başarıyla kullanan ilk ülkeler arasına gireceğiz” dedi
Türkiye Kart dönemi başlıyor Türkiye Kart dönemi başlıyor Türkiye Kart dönemi başlıyor

Bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve finans alanında hizmet veren şirketler bir araya gelerek Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nu oluşturdu. Platforma üye olan şirketler aracılığıya Türkiye genelinde ortak ödeme sistemine geçiliyor. Sistem ile tüm şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında ortak ödeme sistemi geçerli olacak. Habertürk'te yer alan habere göre metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilecek. İl değiştirildiğinde ayrı bir kart almak gerekmeyecek. Bunun için de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerle anlaşma yapılacak. Talep eden belediyeler, karta kendi şehirlerine özel şehircilik uygulamaları yükleyebilecek. Taksi, dolmuş gibi serbest çalışan esnaf da isterse sisteme dahil olacak.

BAŞBAKAN YILDIRIM YARIN TANITACAK

Bakan Arslan, “Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın yapacağı tanıtım ile hizmeti sunmaya başlayacağız. Şu anda Türkiye Kart’a benzer sistemler dünyada 3-4 ülkede kullanılmaya başlandı. Biz de bu sistemi dünya üzerinde başarıyla kullanan ilk ülkeler arasına gireceğiz” dedi.

Kartın kullanım alanlarını sıralayan Arslan, “Türkiye Kart’ın hizmete girmesi ile vatandaşlarımız hem kredi kartı hem de nakit işlemlerini bu kart ile yapabilecekler. Bankada hesabınız olmasa bile Türkiye Kart’a sahip olduktan sonra cep telefonunuz üzerinden bir başkasına para gönderebileceksiniz. Vatandaş hangi şehre giderse gitsin Türkiye Kart’ı şehrin ulaşım kartı olarak da kullanabilecek. Taksi, dolmuş gibi serbest çalışan esnafın da sisteme girme imkânı bulunacak” diye konuştu.

HER TÜRLÜ FİNANSAL İŞLEM YAPILABİLECEK

'Türkiye Kart' sadece ulaşımda değil her türlü finansal işlemde de kullanılabilecek. Banka hesabı olmayanlar cep telefonu ile para transferi yapabilecek. Söz konusu kart ile para transferinin yanı sıra alışveriş de yapılabilecek. Kartlar tüm ATM’lerde, POS’larda ve e-ticarette geçerli olacak.

ATM’DEN YATIRILABİLİR

Türkiye Kart’a platform üyelerinin kanallarından (ATM, şube vb.) para yatırılabilecek. Böylece para dijitalleşerek kayıt altına alınacak. Türkiye Kart, müze ve milli parklarda da kullanılabilecek.

TÜM KARTLARA SATIŞ VE DOLUM PTT'DEN

Vatandaşa ön ödemeli veya debit özellikli (kartın bağlı olduğu hesapta belli tutarda para tutulması) Türkiye Kart seçenekleri sunulacak. PTT, tüm kartlar için satış ve dolum merkezi olacak. Türkiye Kart 4.600 PTT noktasından temin edilecek.

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