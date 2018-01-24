24 Ocak 2018 Çarşamba8 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:15Öğle 13:22İkindi 15:54Akşam 18:17Yatsı 19:41
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 118.559 0.13
  • Altın: 162,647 0.14
  • Dolar: 3,7641 -0.17
  • Euro: 4,6361 0.17

Rusya ve Türkiye'den bir ilk daha

»
Rusya ve Türkiye'den bir ilk daha
Rusya'nın Rostov limanından kalkan ve Samsun'a gelen buğday yüklü geminin navlunu Bitcoin ile ödendi. Bitcoin böylelikle ilk kez uluslararası bir taşımacılık ödemesinde kullanıldı
Rusya ve Türkiye'den bir ilk daha Rusya ve Türkiye'den bir ilk daha Rusya ve Türkiye'den bir ilk daha

Kripto para birimleri gıda emtia ticaretinde de kullanılmaya başlandı. Prime Shipping Foundation’a göre geçen ay Rusya’dan Türkiye’ye yapılan bir buğday ticaretinde taşıma masrafı ödemesi Bitcoin ile yapıldı. Böylelikle dünyada ilk kez bir navlun ücreti Bitcoin ile ödenmiş oldu.

Prime Shipping Foundation CEO’su Ivan Vikulov Bitcoin işleminin emtia ticaretinde uygulamaya koydukları pilot uygulamanın bir parçası olduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kullanılan teknoloji, ödemelerin ve dijital para birimlerinden başka para birimlerine dönüşün hemen gerçekleştirilmesini sağlıyor. Grup, kendi dijital para birimini oluşturma planları olduğunu da açıkladı.

Telefonda görüş veren Vikulov, "Şu an mevcut olandan daha hızlı ve kolay bir sınırlararası ödeme sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu kripto para birimlerinde bugüne kadar gerçekleşen ilk taşıma masrafı ödemesi oldu" diye konuştu.

TİCARETTE BLOCKCHAIN KULLANIMINA YENİ ÖRNEK

Açıklama, 166 yıllık ticaret şirketi Louis Dreyfus Co.’nun tarımsal emtia ticaretinde ilk kez blockchain kullandığını duyurmasının ardından geldi. Şirket bu hafta ABD menşeli soya fasulyesinin Çin merkezli Shandong Bohi Industry’ye satışında teknolojinin kullanıldığını duyurdu.

Prime Shipping’in kripto para birimi kullanılan işleminde 3.000 ton buğday Rusya’nın Rostov-on-Don limanından Samsun limanına taşındı. Küçük bir miktar olsa da bu işlem kripto para birimlerin tarımsal emtiada rol oynayabileceğine yönelik işaret oldu. Suriye gibi ülkeler uluslararası yaptırımlar dolayısıyla dolara kısıtlı erişime sahip. Bu da bu ülkelerin gıda ithalat kapasitesini sınırlıyor.

Prime Shipping Foundation, en kripto para dostu düzenlemelere sahip bölgelerden biri olan Cebelitarık’ta bankacılık lisansı almayı planlıyor. Vikulov’a göre bu lisans kripto para birimlerinin klasik para birimlerine dönüştürülmesini kolaylaştıracak.

Vikulov 2018 ortalarında kendi kripto para birimlerini çıkarmayı düşündüklerini söyledi.

Vikulov dalgalı bir piyasaya sahip olsa da kripto para birimlerinin CME Group tarafından işletilen vadeli piyasaları olduğuna dikkat çekerek, hedge imkanının olduğunu vurguladı. Bitcoin fiyatları Aralık zirvesinden yüzde 40 aşağıda bulunuyor ve 24 Ocak sabah 09:00 itibarıyla 10.750 dolar civarında işlem görüyor

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Araç sahipleri dikkat! Zam yolda...Araç sahipleri dikkat! Zam yolda...PÜİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzin fiyatlarında 25 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor.
Fed'in yeni başkanı o isim olacakFed'in yeni başkanı o isim olacakABD Senatosu, Fed guvernörlerinden Jerome Powell'ın, görev süresi gelecek ay dolan Janet Yellen'in ardından başkan olmasını onayladı.
İmzalar atıldı! Balkanlar'a kurulacakİmzalar atıldı! Balkanlar'a kurulacakBTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, 'Kurmayı hedeflediğimiz Balkan Türk Ticaret Merkezi, hedeflerimize önemli katkılar sağlayacak.' dedi.
Rusya ve Türkiye'den bir ilk dahaRusya ve Türkiye'den bir ilk dahaRusya'nın Rostov limanından kalkan ve Samsun'a gelen buğday yüklü geminin navlunu Bitcoin ile ödendi. Bitcoin böylelikle ilk kez uluslararası bir taşımacılık ödemesinde kullanıldı
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...Dolar 3,7720 liradan, avro 4,6500 liradan güne başladı
Ve tarih belli oldu! İlk ödeme 26 Ocak'taVe tarih belli oldu! İlk ödeme 26 Ocak'taDevlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 8 Haziran'da yapılacak
  • Ekonomi için önemli adım Resmi Gazete'de24 Ocak 2018 Çarşamba 11:13
  • Türkiye Kart dönemi başlıyor24 Ocak 2018 Çarşamba 11:13
  • Gençlere devletten büyük müjde!24 Ocak 2018 Çarşamba 11:10
  • 24 bin 109 işçi kadro için İBB'ye başvurdu24 Ocak 2018 Çarşamba 11:09
  • Kaşeyi basmayan bankacıya hapis şoku24 Ocak 2018 Çarşamba 11:08
  • Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hastaysanız..24 Ocak 2018 Çarşamba 07:50
  • Herkes peşinden koşuyor! İhracatı yüzde 17 arttı23 Ocak 2018 Salı 14:15
  • Fiyatının neden arttığı ortaya çıktı23 Ocak 2018 Salı 14:12
  • Taşeron başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?23 Ocak 2018 Salı 13:54
  • Carrefour, 2,400 kişiyi işten çıkartacak23 Ocak 2018 Salı 13:49
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri