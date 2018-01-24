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Erkan Zengin Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

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Erkan Zengin Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...
Geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor ile yollarını ayıran Erkan Zengin, Alanyaspor ile anlaşma sağladı.
Erkan Zengin Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı... Erkan Zengin Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı... Erkan Zengin Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Brezilyalı yıldız Vagner Love'a gelen teklifler nedeniyle son derece yoğun bir dönem geçiren Aytemiz Alanyaspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Turuncu-Yeşilliler, Vagner Love'ın Beşiktaş'a olası transferinden gelecek paraya göre yıldız yağdırmaya hazırlanıyor. Orta saha takviyesine veren Akdeniz ekibi, Benfica'nın 24 yaşındaki oyuncusu Filipe Augusto ile her konuda anlaştı.

Oyuncunun transferinin birkaç güne kadar resmiyet kazanması bekleniyor. Benfica'da bu sezon 8 maçta forma şansı bulan Brezilyalı futbolcunun kiralık olarak transfer edileceği de gelen haberler arasında.

ERKAN'IN HEDEFİ DÜNYA KUPASI

Aytemiz Alanyaspor'un bir diğer bombası ise TFF 1. Lig'den...

Eskişehirspor'la yollarını ayıran Erkan Zengin'le yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı bildirildi.

Geçen sezonun başından bu yana Eskişehir'de forma giyen Erkan'ın yazın düzenlenecek Dünya Kupası'nda İsveç Milli Takımı'nda yeniden oynayabilmek için Süper Lig'den gelen teklifi değerlendirdiği kaydedildi.

Augusto ile sezon sonuna kadar anlaşacak olan Aytemiz Alanya, bonservis sorunu çözülür çözülmez de Erkan Zengin'le de 2 yıllık yeni kontrat yapacak. Teknik direktör Hikmet Karaman her iki oyuncuyu da çok istiyor.

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